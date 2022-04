Beautiful Anticipazioni 22 aprile 2022: Finn promette a Steffy amore eterno

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 22 aprile su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Finn rassicurerà di nuovo Steffy sulla decisione di voler stare con lei.

Beautiful Anticipazioni: Steffy parla con suo padre della gravidanza

Ridge vive ovviamente con grande sofferenza la situazione di Steffy, teme che Finn possa abbandonare sua figlia e che lei torni a tormentare il matrimonio di Liam e Hope. E' per questo che la Forrester sentirà di dover rasserenare suo padre facendogli capire di essere sicura del suo futuro con il bel dottore e del suo desiderio di crescere questo bambino con Liam, ma anche con Finn e Hope.

Beautiful Anticipazioni: Steffy è preoccupata

Nonostante abbia tentato di rassicurare suo padre, Steffy in realtà è molto preoccupata. Il suo momento di gioia sarà causa di tanta sofferenza. Hope è amareggiata, condividere nuovamente suo marito con la sorellastra non è certo quello che si aspettava. Ma la situazione è complicata anche per Finn, nonostante il medico abbia sempre rassicurato Steffy con la sua presenza e continui a farlo.

Finn promette a Steffy che le resterà per sempre accanto, nella Puntata di Beautiful del 22 aprile 2022

Finn percepisce l'insicurezza di Steffy e la sua paura, è per questo che sente di dover essere forte e rassicurarla sulla promesse fatte. Il dottore, con il cuore in mano, esprimerà alla ragazza il suo amore, promettendole di restarle sempre accanto e di essere pronto a crescere ed educare con lei il bambino che porta in grembo nonostante non si tratti di suo figlio.

