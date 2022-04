Beautiful Anticipazioni 29 aprile 2022: Katie prega le sorelle di perdonare Flo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 29 aprile su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Katie parlerà con Brooke e con Donna per cercare di convincerle a perdonare Flo.

Beautiful Anticipazioni: Katie ancora troppo distante da Flo

Flo è riuscita a recuperare il rapporto con Katie grazie a un grande gesto altruistico: ha salvato la vita della zia donandole un rene. Nonostante Katie abbia accettato di archiviare il passato, la serenità di un tempo non è comunque facile da ritrovare. Il perdono di Katie è stato quasi obbligato ma Brooke, non ha compreso l'apertura della sorella minore. Le Logan dunque non hanno condiviso la scelta di riaccogliere la figlia di Storm in famiglia e questo inevitabilmente genera un po' di freddezza.

Beautiful Anticipazioni: Wyatt chiede a Katie di perdonare davvero Flo

Katie ha riallacciato i rapporti con Flo, ma la distanza non è stata mai completamente colmata. Il parere negativo di Brooke, rispetto ad una riconciliazione famigliare, continua ad influire sulla minore delle Logan. Wyatt, attento osservatore, si rende perfettamente conto del disagio di Katie ma, innamorato di Flo, sente comunque di doverle parlare e farle capire che abbracciando la causa della nipote, profondamente cambiata, non sbaglia affatto. Lo Spencer infatti, prega la Logan di aprire di nuovo il suo cuore a Flo aiutandola ad ottenere il perdono anche dell'altra Zia, l'ostinata Brooke!

Katie accoglie l'appello di Wyatt e intercede con le sorelle affinché perdonino Flo, nella Puntata di Beautiful del 29 aprile 2022

Katie, toccata dalla richiesta di Wyatt e dalla difficile condizione che sta vivendo la nipote, accetta di intercedere con le sorelle. Brooke è sicuramente lo scoglio più duro da superare, profondamente delusa e ferita dalle azioni di Flo, ha alzato delle barriere difficili da abbattere. Anche Donna ha deciso di chiudere dopo l'inganno perpetrato da Flo contro l'altra nipote, Hope, ma la media delle Logan sembra meno difficile da persuadere. A pesare davvero dunque è il giudizio di Brooke, è lei infatti la parte offesa e le due sorelle, per solidarietà e rispetto, non concederanno mai il loro perdono senza il suo assenso. Il compito di Katie sarà quindi molto arduo!

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.