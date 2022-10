Beautiful Anticipazioni 21 ottobre 2022: Finn tradito da suo padre! Ecco qual è la tremenda verità...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 ottobre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Jack Finnegan raggiunge Sheila e le intima di andarsene. Dalla loro discussione emerge una tremenda verità.

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 ottobre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: il ritorno di Sheila non ha sconvolto solo la famiglia Forrester. Anche Jack Finnegan ha tremato nel rivedere la malvagia rossa. Il padre di Finn decide di affrontare la Carter e di intimarle di andarsene immediatamente. La raggiungerà nella sua stanza d'albergo e le imporrà di lasciare in pace il suo bambino. Ma dalla loro conversazione piuttosto accesa, emergerà un'altra terribile verità. Jack e Sheila erano amanti e Finn è il figlio naturale di entrambi. Il marito di Steffy è stato tradito dal suo stesso padre e purtroppo per lui, questa novità sarà la sua rovina.

Anticipazioni Beautiful: Sheila è convinta che Finn le voglia bene

Sheila affila le armi ed è pronta a conquistare il suo posto nella famiglia di suo figlio. Nelle puntate scorse della Soap abbiamo visto la Carter disposta a tutto pur di mettere a tacere Steffy e i suoi. La malvagia rossa si è convinta che Finn le voglia bene e che il ragazzo voglia creare con lei un rapporto. A farglielo pensare è stato purtroppo lo stesso Finn. Il dottore le ha infatti risposto a un messaggio, con un emoticon a forma di cuore e ha finito per alimentare le speranze della nemica numero 1 dei Forrester. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questa mossa avventata da parte di Finn, spingerà Sheila a lasciare velocemente Los Angeles.

Jack ordina a Sheila di andarsene ma... ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 ottobre 2022

La presenza di Sheila a Los Angeles non ha fatto tremare di paura e ira solo la famiglia Forrester. Anche Jack Finnegan non è stato per nulla felice di rivedere la Carter davanti ai suoi occhi. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 21 ottobre 2022, Jack deciderà di aiutare Steffy a liberarsi della sua nemica. Il Finnegan raggiungerà Sheila nella sua stanza d'albergo e le intimerà di andarsene immediatamente da Los Angeles e di lasciare in pace suo figlio. E sarà durante questa dura conversazione che scopriremo una verità che non ci saremmo mai aspettata. Sarà una novità bomba, che potrebbe rovinare per sempre lo stesso Finn.

Beautiful Anticipazioni Puntata del 21 ottobre 2022: Jack è il padre naturale di Finn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 21 ottobre 2022, scopriremo una verità molto scottante su Jack. Il Finnegan ha sempre rivelato di aver incontrato Sheila in passato ma di non averci mai avuto a che fare. Ma purtroppo le cose non sono andate davvero così. Durante la conversazione capiremo che Jack e Sheila erano amanti e che è lui il padre naturale di Finn. Li è stata tradita. Questa novità sarà una bomba a mano. Vi anticipiamo che la Carter userà a suo vantaggio questa novità appena emersa e spingerà il suo ex amante a farle un grosso favore, in cambio del suo silenzio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 ottobre 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.