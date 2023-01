Beautiful Anticipazioni 25 gennaio 2023: Brooke senza parole. Hope difenderà Deacon a tutti i costi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope difenderà Deacon a spada tratta anche se questo vorrà dire mettersi contro Brooke e Ridge.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 25 gennaio 2023, in onda su Canale5 alle ore 13.45, ci rivelano che Hope sconvolgerà sua madre con una decisione spiazzante. La ragazza, gettatasi al collo di Deacon – appena arrivato a casa di Brooke – rivelerà alla madre di voler difendere suo padre e di voler rischiare il tutto per tutto per stare con lui. La piccola Logan non avrà alcuna intenzione di lasciarsi scappare l'occasione di ricucire il suo rapporto con il suo papà. Lo Sharpe farà scaldare ancora di più la situazione, chiedendo perdono alla sua ex e abbracciando con calore la sua bambina, che non vuole più lasciare. Peccato però che le cose siano destinate a peggiorare. Ridge sta per tornare a casa e non sarà per nulla contento se troverà il suo rivale accanto a sua moglie e alla sua figliastra. Il Forrester non farà mai mistero di odiare Deacon Sharpe e di non essere in grado di perdonarlo e Liam ne sarà più che soddisfatto. Pure lo Spencer non intende lasciare che suo suocero si avvicini a Hope.

Anticipazioni Beautiful: Hope salta al collo di Deacon

Deacon ha rivelato a Sheila di voler non solo ricucire il suo rapporto con Hope ma di voler avere il perdono di Brooke. Nonostante la Carter lo abbia preso in giro, lo Sharpe non si è perso d'animo e ha bussato alla porta della sua ex, chiedendole di ascoltarlo e di accoglierlo in casa per sentire le sue scuse. La Logan è stata costretta a farlo entrare e ha ascoltato con grande stupore le sue confessioni. Deacon si metterà quasi in ginocchio per avere da lei il perdono. La bionda non riuscirà a rispondere per le rime perché interrotta, all'improvviso, dal ritorno di Hope. La ragazza, vedendo il suo papà davanti a lei, si getterà tra le sue braccia.

Hope difenderà Deacon a spada tratta contro tutti: ecco le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 gennaio 2023

Hope si getterà tra le braccia di Deacon e lui, felice, la terrà stretta a sé. Lo Sharpe le dirà di amarla profondamente e di non avere nessuna intenzione di perderla, non ora che finalmente sono di nuovo insieme. Questo quadretto farà drizzare i capelli a Brooke, che inutilmente ha tentato di convincere sua figlia che il riavere suo padre in casa e tra loro, sia un grave errore. Hope non molla la presa e non la mollerà neanche stavolta. La conversazione di sua madre non l'avrà convinta a cambiare idea e nessuno, neanche chi la ama più al mondo, riuscirà a portarla su un'altra strada. Brooke comincerà a sudare freddo davanti alle convinzioni della sua bambina e forse sarà pure costretta a capitolare. La donna avrà però sempre paura che Ridge arrivi da un momento all'altro e trovi Deacon a casa sua.

Beautiful Anticipazioni: lo scontro tra Deacon e Ridge è vicino

Brooke avrà giustamente paura della reazione di Ridge quando saprà che Deacon è stato a casa sua. Il Forrester non ha mai fatto mistero di odiare il suo rivale e di volerlo fuori dai piedi e per il momento si è tenuto in disparte sia perché occupato a tenere al sicuro Steffy da Sheila, sia perché sicuro che Brooke terrà testa allo Sharpe e gli impedirà di farsi avanti con Hope. Lo stilista ha così rassicurato Liam, anche lui molto preoccupato per la situazione. I due uomini sono pronti a tutto per salvare la loro grande famiglia ma nessuno è al corrente di quanto sta succedendo alle loro spalle. Ridge sarà costretto a farci i conti molto presto, visto che quando tornerà alla sua villa, vi troverà il suo nemico numero 2, dopo Bill Spencer. Intanto Donna continuerà a leccarsi le ferite dopo essere stata cacciata dalla Forrester e Katie cercherà di rassicurarla di non aver fatto nulla di male. Quinn invece si preparerà a fare il suo ingresso trionfante a Villa Forrester, dove troverà Carter, al quale chiederà perdono per quello che è successo tra loro. Il Walton però le rivelerà di non serbare per lei alcun rancore e di essere ancora in ansia per il suo matrimonio, che non sembra navigare – ancora – in buone acque.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 23 al 28 gennaio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.