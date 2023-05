Beautiful Anticipazioni 25 maggio 2023: Brooke lo ammette dopo tanti anni, "Stephanie aveva ragione su di me!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke ammetterà che Stephanie aveva ragione a volerla tenere lontana da Ridge.

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 25 maggio 2023, in onda alle ore 13.45 su Canale5, Brooke confesserà a Hope di sentirsi in colpa per quello che è successo con Ridge. La Logan ricorderà persino con nostalgia, i rimproveri di Stephanie e ammetterà davanti a sua figlia che la suocera non aveva poi così torto. La giovane Logan cercherà di rincuorare sua madre e le prometterà di starle vicino, non lasciandola sola in questo momento particolare. Le due verranno interrotte da Ridge, arrivato alla Villa per assicurarsi che sua moglie stia bene. Intanto Steffy confiderà a Finn le sue preoccupazioni.

Anticipazioni Beautiful: Brooke ricorda con nostalgia Stephanie

Per Brooke è un periodo di bilanci. Dopo essere ricaduta nel suo vecchio vizio dell'alcol, la Logan ha cominciato a interrogarsi sulla sua vita e sul suo comportamento nel passato. Hope cercherà di rassicurare sua madre ma lei arriverà addirittura a ripensare a Stephanie e ai suoi rimproveri. Brooke ricorderà con nostalgia sua suocera e i loro battibecchi e finirà per ammettere che la donna avesse ragione su di lei e che non sarebbe per nulla fiera di lei, se la vedesse adesso. Hope tornerà a rasserenare sua madre e a convincerla non mollare la presa con Ridge, che si presenterà alla Villa per assicurarsi che stia bene.

Beautiful Anticipazioni: Steffy pronta a scoprire cosa sta nascondendo Thomas

Steffy ha beccato Thomas e Sheila insieme e si è convinta che suo fratello stia nascondendo un segreto che non vuole rivelare a nessuno. La ragazza è assolutamente convinta di voler indagare a fondo sulla questione e di aiutare il suo fratellone, a liberarsi del gioco della malefica rossa. La situazione sta diventando molto pericolosa, se lo sente. Finn cercherà di rincuorarla.

Anticipazioni Beautiful: Steffy racconta a Finn di essere preoccupata per Thomas e Sheila

Steffy rivelerà a Finn di aver visto sua madre e Thomas parlare nel vicolo dietro a Il Giardino. La ragazza gli confesserà di non sentirsi al sicuro e di pensare che la malefica rossa stia organizzando qualcosa di terribile contro tutta la sua famiglia. Il dottore tenterà di rassicurarla e i due passeranno una notte d'amore, dove il bel Finn vorrà dimostrare alla sua amata di essere pronto a tutto per aiutarla a stare meglio e per tenere Sheila Carter, la sua madre biologica, fuori dai piedi.

