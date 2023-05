Beautiful Anticipazioni 23 maggio 2023: Beccati! Steffy mettere nei guai Thomas e Sheila?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Steffy stanerà Thomas e Sheila. La Forrester deciderà di indagare. La verità è vicina?

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale 5, Thomas deciderà di incontrarsi con Sheila per parlare di nuovo del loro segreto. Il ragazzo sembra essere deciso a non dire nulla alla sua famiglia ma non è ancora del tutto certo che questa sia una buona idea. L'incontro con la Carter nel vicolo dietro a Il Giardino, potrebbe convincerlo a proseguire su questa strada. Peccato che Steffy, messa in allarme da una sua telefonata, lo abbia pedinato e lo scopra in compagnia della loro nemica. La Forrester vorrà vederci chiaro sulla faccenda.

Anticipazioni Beautiful: Steffy indaga su Thomas

Steffy ha capito che Thomas non è sereno e che qualcosa deve averlo turbato. La ragazza è decisa a scoprire cosa tormenti il suo fratellone ed è rimasta in agguato, per capirlo. È così che si è accorta di una strana telefonata, che ha impegnato il Forrester e che lo ha fatto scappare dall'ufficio, con una fretta indiavolata. Steffy ha deciso di pedinarlo e si ritroverà a Il Giardino, stupita del fatto che il designer si sia diretto in questa direzione. La giovane chiederà a Deacon se abbia visto Thomas e uno dei baristi del ristorante le dirà di averlo notato recarsi dietro al locale, in uno dei vicoli antistanti.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Sheila complici!

Thomas è ormai complice di Sheila. Il giovane ha deciso di tenere la bocca chiusa su quello che ha scoperto, anche se questo vorrà dire mentire ancora una volta alla sua famiglia e ingannarla per ottenere quello che vuole. Il giovane ha però ancora dei rimorsi e da qui la sua decisione di vedere Sheila nel vicolo dietro a Il Giardino, per accertarsi che il loro piano possa funzionare. Peccato che dietro di loro, nascosta, spunti Steffy.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy trova Thomas con Sheila

Steffy si apparterà per osservare Thomas e Sheila mentre parlano. La ragazza non riuscirà a sentire la loro conversazione ma vedere suo fratello con la Carter, le basterà per capire che il ragazzo sta nascondendo qualcosa e che non è nulla di buono. La Forrester comincerà a pensare che il ragazzo abbia voluto affrontare da solo la loro nemica e che lei sia tornata a dare fastidio alla loro famiglia. Ma la verità è molto più oscura di quanto crede.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.