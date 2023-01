Beautiful Anticipazioni 23 gennaio 2023: Hope in lacrime. Brooke la sta distruggendo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 23 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Eric sarà distrutto dalla decisione di licenziare Donna. La Logan, con molta dignità, lascerà la Forrester mentre Hope tornerà alla carica con sua madre per riavere Deacon nella sua vita.

Nella puntata di Beautiful in onda lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, non solo vedremo che per Donna non c'è più nulla da fare ma assisteremo a un confronto strappalacrime tra Hope e Brooke. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Eric, dopo aver rivelato a Donna di doverla licenziare, cercherà di mantenere la calma e di non crollare. Il Forrester si sente in colpa per aver dovuto allontanare la sua ex dalla Forrester Creations ma lei lo rassicurerà di non avercela con lui e di capire esattamente cosa sta succedendo. Intanto a casa di Brooke, Hope tornerà alla carica con sua madre. La giovane vorrebbe che la sua mamma fosse al suo fianco e riuscisse a riaprire il suo cuore a Deacon. La piccola Logan ha il solo desiderio di riavere la sua famiglia unita e che in questa sia incluso pure il suo papà. Ma Brooke non sarà per nulla d'accordo con la sua idea e cercherà di spiegarle che lo Sharpe è e sarà sempre il più grande tradimento della sua vita.

Anticipazioni Beautiful: Eric distrutto per quello che ha fatto a Donna

Donna sta vivendo il suo peggior incubo. Eric l'ha licenziata e dietro a questa decisione c'è lo zampino di Quinn. La Logan ha subito la vendetta brutale della Fuller e sa di non poterci fare nulla. Il Forrester ha preso questa decisione per salvare il suo matrimonio e lei lo capisce, più di ogni altra persona. La bionda si rammaricherà solo di non essere riuscita a convincere la sua nemica, di non aver voluto mai e poi mai tramare alle sue spalle e di certo non ha mai desiderato di fare del male al suo orsetto, per il quale sarebbe disposta a fare qualsiasi cosa. Eric sarà in preda ai sensi di colpa e sarà colpito dalla dignità con cui Donna Logan prenderà le sue cose dalla scrivania e gli dirà di non avercela né con lui né con Quinn. Lo amerà sempre e se il suo addio servirà a farlo stare meglio, allora sarà un sacrificio che sarà valsa la pena fare.

Hope torna alla carica per riunirsi con Deacon: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 23 gennaio 2023

Nonostante l'aggressione di Steffy e i consigli della Forrester, Hope non si è persa d'animo e continua a volere che Deacon torni nella sua vita e in quella della sua famiglia. La ragazza ha il solo desiderio che il suo papà sia accolto in casa e possa passare del tempo con lei e i suoi figli, senza che qualcuno lo cacci via in malo modo. La Logan ne parlerà con sua madre e la pregherà di dare un'opportunità al suo ex amante. Brooke non ne vorrà proprio sapere né di perdonare lo Sharpe né di parlare del passato con lui. Rivelerà alla figlia di sentire un profondo dolore mentre parla del loro passato e di provare una forte rabbia verso se stessa. Ma la piccola Logan continuerà a insistere e si dirà convinta che non possa essere stato sempre così brutto, visto che da quella relazione è nata lei.

Beautiful Anticipazioni: Brooke non vuole più avere Deacon nella sua vita per rispetto di Bridget

Brooke confesserà a sua figlia di aver provato una forte attrazione verso Deacon e di aver passato dei bei momenti con lui, soprattutto la notte in cui lei è stata concepita. Ma le dirà anche che ogni volta che ripensa al suo passato con lui, ricorda del suo più grande errore: il tradimento ai danni di Bridget. La Logan non può e non potrà mai perdonarsi di aver soffiato il marito a sua figlia e di averla quasi persa ma Hope le prometterà che non potrà più succedere. Sua sorella l'ha perdonata e quello che la sta chiedendo è solo di dare a lei la possibilità di conoscere suo padre e di poterlo finalmente avere nella sua vita. Riuscirà a convincerla?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.