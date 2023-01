Beautiful Anticipazioni 20 gennaio 2023: Donna sta vivendo il suo peggior incubo. Brooke e Katie si sbagliavano!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 20 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Donna sta per affrontare il suo peggiore incubo. Eric ha qualcosa da dirle che né Brooke né Katie avevano previsto.

Nella puntata di Beautiful in onda il 20 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, vedremo che le cose si metteranno molto male per Donna. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che Quinn esigerà che Eric vada immediatamente a licenziare la Logan, senza aspettare neanche un minuto. La Fuller vuole sistemare la questione con la sua rivale che intanto, può contare sull'appoggio delle sue sorelle. Brooke e Katie, scoperto quanto successo poco prima tra lei e la signora Forrester, consigliano alla sorella di non demordere e di combattere per il suo orsetto, ancora evidentemente innamorato di lei. Intanto Hope continua a credere che suo padre Deacon, e forse pure Sheila, debbano avere una seconda possibilità. La ragazza spinge Finn, di nascosto da Steffy, a lottare per quello che desidera senza essere condizionato dal parere di sua moglie. Ma la bella Forrester, sopraggiunta proprio in quel momento e sentita la sua sorellastra dare tali consigli al marito, non si lascerà mettere in un angolo.

Anticipazioni Beautiful: Eric costretto a licenziare Donna

Quinn è una furia e non ha alcuna intenzione di perdonare e dimenticare l'affronto subito. Suo marito, che da tempo non riesce a essere intimo con lei, ha ritrovato la passione con un'altra donna, ed è pure una Logan. Dopo aver messo le cose in chiaro con la diretta interessata, spaventandola a morte, la Fuller ha affrontato suo marito e gli ha imposto di tornare alla Forrester Creations e di licenziare immediatamente Donna Logan. Quinn ha chiesto una prova d'amore al consorte, la stessa prova che lui ha chiesto a lei, allontanandola da Carter. Eric sarà così costretto a cedere a queste richieste e si presenterà dalla sua orsetta, per rivelarle la sua decisione. Sarà una situazione molto difficile, visto l'affetto che entrambi provano l'uno per l'altra ma Donna saprà rispondere per le rime alla richieste di lasciare per sempre il suo lavoro.

Donna distrutta, Brooke e Katie avevano torto: ecco le Anticipazioni della puntata di Beautiful del 20 gennaio 2023

Donna è ancora sconvolta dall'incontro con Quinn e per la Logan sarà ancora più difficile affrontare quanto sta per succederle di lì a poco. Brooke e Katie hanno provato e sicuramente proveranno ancora, a spingerla a non mollare la presa su Eric, ora che è chiaro che il Forrester sia ancora attratto da lei e che possa esserci una speranza per il loro amore. Ma le sorelle Logan non sanno che su Donna sta per abbattersi una vera e propria sciagura, che la porterà non solo a rinunciare a Eric ma anche al suo lavoro. La loro conversazione sarà interrotta dall'arrivo dello stilista, che informerà tutte e tre di voler parlare con Donna da solo. Ha una cosa molto importante da dirle.

Beautiful Anticipazioni: Hope consiglia a Finn di non farsi condizionare da Steffy

Hope non ha perso le speranze di poter un giorno recuperare il rapporto con suo padre. La ragazza desidera tantissimo che questo succeda ma sa che Liam e Brooke non l’aiuteranno in tal senso. L’unico che sembra capirla in questo momento è Finn. Anche il ragazzo si trova nella sua stessa situazione e vorrebbe che Steffy almeno capisse cosa sta provando. La Forrester è però troppo scottata da quanto accaduto tra Sheila e la sua famiglia e mai e poi mai permetterà ala donna di entrare nella sua casa. Finnegan è molto deluso e Hope, che intanto ha ricevuto un messaggio per vedersi da parte dello Sharpe, gli consiglia di non lasciarsi condizionare da nessuno. Ma proprio quando starà dicendo questo, Steffy comparirà dietro la porta e sarà furiosa nel sentire la sua sorellastra dare simili consigli a suo marito.

