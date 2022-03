Beautiful Anticipazioni 21 marzo 2022: Finn e Hope furiosi!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 marzo 2022. Scopriamo cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.50 su Canale5: Finn e Hope non sono disposti ad accettare di buon grado il tradimento e la gravidanza di Steffy. E così Hope decide di affrontare Steffy a muso duro.

Beautiful Anticipazioni: Liam confessa a Hope che Steffy aspetta un bambino

Liam prende il coraggio a due mani e confessa tutto, quando inizia a parlare di una possibile gravidanza però, Hope resta pietrificata. Liam purtroppo è costretto a dirle che Steffy è incinta e che il padre del bambino che porta in grembo potrebbe essere proprio lui. La Logan non riesce a credere alle sue orecchie, la situazione a questo punto cambia e perdonare diventa più complicato. Hope inizia a ripensare al passato, a quando Steffy aspettava Kelly e le precipita il mondo addosso. Vuole davvero rivivere quel complicato momento?

Beautiful Anticipazioni: Steffy dice a Finn della gravidanza

Come per Liam, anche per Steffy c'è ancora una cosa da rivelare che potrebbe cambiare tutto. Se Finn sembra infatti rassicurato dalle parole di Steffy quando lei gli chiarisce di amarlo, scoprire della gravidanza della ragazza, lo lascerà davvero sconvolto. Il bambino che Steffy porta in grembo potrebbe essere di Liam, ma Finn è consapevole che c'è una possibilità che il padre sia lui. Svincolarsi non è facile come potrebbe esserlo per Hope. Come reagirà dunque il povero Finn?

Finn e Hope furiosi con i rispettivi compagni, nella Puntata di Beautiful del 21 marzo 2022

Liam e Steffy dovranno affrontare l'ira di Finn e Hope. Lo Spencer – ancora alla casa sulla scogliera – si troverà faccia a faccia con il bel medico, furioso con lui per aver approfittato della situazione. Finnegan accuserà Liam di aver voluto passare la notte insieme a Steffy. Perché quando ha visto la finta Hope e Thomas baciarsi, non è entrato nella casa del Forrester ed è invece corso dalla sua ex moglie? La figlia di Ridge invece dovrà affrontare la sua sorellastra. Entrambe alla Forrester Creations si troveranno l'una contro l'altra e il confronto tra loro sarà più serrato che mai.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.