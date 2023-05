Beautiful Anticipazioni 21 maggio 2023: Thomas è ormai complice di Sheila ma Steffy è pronta a stanarlo!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 21 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che mentre Brooke cambierà idea su Ridge e sul divorzio, Thomas prometterà di non dire nulla a nessuno sul segreto di Sheila. Steffy però capirà qualcosa.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate in onda il 21 maggio 2023 su Canale5, Liam, come Hope, non sarà d'accordo con le idee di Brooke e la spronerà a combattere per riconquistare suo marito. La Logan deciderà di tornare a combattere per l'amore di Ridge e ribadirà a Deacon che per lui non ci sarà mai alcuna speranza di tornare accanto a lei. Intanto Ridge ribadirà ai suoi figli, soprattutto a Steffy, che non potrà mai smettere di amare sua moglie, nonostante gli errori che la donna ha fatto. Thomas, ormai convinto che Sheila abbia ragione nel voler mantenere il segreto di Capodanno, si accorderà con lei per vedersi di nascosto. Steffy, in agguato, sentirà la strana telefonata del fratello e vorrà indagare.

Anticipazioni Beautiful: Liam esorta Brooke a combattere per l'amore di Ridge

Brooke ha lasciato libero Ridge, decidendo di concedergli il divorzio e accettando che suo marito ritrovasse la felicità accanto a Taylor. Ma Hope e Liam non saranno per nulla contenti di questa decisione. Come sua moglie, lo Spencer deciderà di intervenire e di spronare la suocera a lottare per suo marito. Liam farà centro e convincerà Brooke a cambiare idea e a tornare alla carica con Ridge. Galvanizzata dalle parole del genero, la Logan avrà la forza di rimettere al suo posto Deacon, tornato da lei per tentare di convincerla a stare con un uomo come lui, che la ama esattamente per quella che è. La bionda gli confermerà di amare lo stilista e di non avere alcuna intenzione di concedergli alcuna chance.

Beautiful Anticipazioni: Ridge confessa che amerà per sempre Brooke

Alla Forrester Creations, Ridge cercherà di calmare Steffy e Thomas, che si faranno sempre più insistenti sulla questione “lascia per sempre Brooke”. Il Forrester tenterà di far capire ai suoi figli che una simile decisione non è certo così facile da prendere e che rompere un matrimonio con la donna della tua vita, non è una passeggiata. Davanti all'insistenza dei suoi ragazzi, lo stilista confesserà che amerà per sempre Brooke e che qualunque strada lui prenderà, la bionda sarà sempre nel suo cuore. Thomas si convincerà sempre di più a tenere la bocca chiusa sul segreto di Sheila.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas decide di non rivelare nulla a Ridge ma Steffy...

Thomas riceverà l'ennesima chiamata di Sheila. La Carter, dopo aver spinto ancora una volta Deacon tra le braccia di Brooke, telefonerà al Forrester, per assicurarsi che il ragazzo stia mantenendo il loro segreto. Il ragazzo le confermerà di avere la situazione sotto controllo e di non avere alcuna intenzione di dire nulla. La sua conversazione sarà però sentita da Steffy, che sarà pronta a stanare suo fratello e a scoprire cosa sta combinando.

