Beautiful Anticipazioni 19 maggio 2023: Brooke lascia libero Ridge e lo spinge a tornare da Taylor!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke confermerà a Ridge di volergli concedere il divorzio. Pur di vederlo felice la Logan sarà disposta ad accettare che torni da Taylor.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 18 maggio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Grace continuerà a pungolare Zende e a spingerlo a chiedere a Paris di sposarlo. La dottoressa non saprà però che, in quel momento, sua figlia sta vivendo il suo sogno d'amore con Carter, a cui rivelerà il suo amore. Intanto Ridge sarà sconvolto da una dichiarazione di Brooke. Lo stilista non si sarebbe mai aspettato una decisione simile da sua moglie.

Anticipazioni Beautiful: Grace convince Zende a chiedere in sposa Paris

Grace è tornata all'attacco con Zende e ha spinto il ragazzo a recuperare il suo rapporto con Paris e a non gettare la spugna. La dottoressa ha usato tutta la sua forza di persuasione, per convincere il giovane stilista che lui e sua figlia sono destinati a stare insieme e che nulla e nessuno potrà mettersi tra loro. Zende si convincerà che Grace abbia proprio ragione e penserà di riprendere in mano l'anello di fidanzamento, fatto fare da Quinn, e di trovare l'occasione giusta per fare di nuovo, e stavolta completamente, la proposta alla bella Buckingham.

Beautiful Anticipazioni: Paris confessa a Carter di amarlo

Grace sarà felicissima di aver convinto Zende ma dovrà affrontare Paris e spingere pure a riallacciare i rapporti con il Forrester. Prima di tutto però dovrà liberarsi del problema Carter o meglio assicurarsi che il Walton non stia ancora girando intorno a sua figlia. Per questo si metterà in cammino verso il loft dell'avvocato. Al suo interno, Paris e Carter stanno passando un'altra serata d'amore passionale. I due, dopo aver fatto l'amore, si dichiareranno i loro sentimenti e capiranno di amarsi. Paris rivelerà di essere pronta a sfidare tutto e tutti per il suo amore e Carter vacillerà solo per un momento, spaventato di quello che potrebbe succedere loro, se i Forrester o Grace dovessero scoprirli. I timori del Walton si concretizzeranno di là a poco. La dottoressa Buckingham busserà alla porta, decisa a parlargli.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke sconvolge Ridge con una dichiarazione

Mentre Carter e Paris si confesseranno il loro amore, Ridge e Brooke continueranno a parlare della loro relazione, appena finita. La Logan sconvolgerà il marito non soltanto assumendosi completamente la responsabilità di quanto successo ma dicendogli di aver pensato di chiudere definitivamente il loro matrimonio. Brooke concederà il divorzio a Ridge, lasciando completamente senza parole il Forrester, che mai si sarebbe aspettato una simile decisione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 maggio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.