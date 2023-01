Beautiful Anticipazioni 19 gennaio 2023: Donna sarà licenziata, Quinn lo giura!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 19 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Quinn si farà molto dura con Eric, che si troverà costretto a cedere alla sua richiesta. Intanto le sorelle Logan rincuorano Donna, molto spaventata.

Quinn ha in pugno la situazione, di nuovo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap del 19 gennaio 2023, in onda alle ore 13.45 su Canale5, la Fuller continuerà a urlare contro il marito, delusa dal suo comportamento. La donna è furiosa e vuole che la sua rivale paghi per quello che ha fatto. E per avere soddisfazione ripeterà a Eric che dovrà darle una dimostrazione d'amore, licenziando la Logan immediatamente e liberandosi così di lei. Intanto Brooke e Katie, scoperto quanto successo alla sorella, cercheranno di rincuorarla mentre Hope e Finn tenteranno di capire se c'è qualche possibilità che Steffy e Liam li lascino frequentare i loro genitori.

Quinn si libererà di Donna, è una certezza: ecco le Anticipazioni della Puntata di Beautiful del 19 gennaio 2023

Quinn è una furia e non accenna a calmarsi. La Fuller ha attaccato violentemente Donna, braccandola come una belva feroce. Dopo essersi sfogata con la sua rivale, la signora Forrester ha raggiunto la sua villa, dove ad attenderla c'era Eric. Lo stilista avrebbe tanto voluto raccontarle tutto in prima persona ma, purtroppo per lui, si è accorto che sua moglie sapeva già tutto e che non lo perdonerà mai a patto che lui non le dia una prova d'amore. Quinn ha cominciato a pretendere dal consorte che lui si liberi di Donna Logan immediatamente e continuerà a farlo senza pietà. Eric cercherà di farla ragionare ma lei sarà talmente accecata dall'odio per tutte e tre le Logan, da non sentire ragioni. E Donna pagherà per lei e per le sue sorelle. Eric sarà purtroppo costretto a capitolare e a tornare in ufficio, dove dovrà comunicare alla sua ex moglie la sua decisione: deve licenziarla.

Anticipazioni Beautiful: Brooke e Katie spingono Donna a non arrendersi

Brooke è tornata in ufficio dopo aver parlato di nuovo con Eric e aver provato a convincerlo a non rivelare nulla a Quinn. La bionda ha trovato sua sorella in lacrime, spaventata a morte, e ha scoperto che la Fuller ha origliato la sua conversazione con il Forrester e ha attaccato Donna. Le due, piuttosto in ansia, verranno raggiunte da Katie. Le tre sorelle rifletteranno su quanto accaduto e Brooke non riuscirà a esimersi dal ripetere che quanto successo con Eric non può essere un caso. Anche Katie, sebbene più accorta, sarà d'accordo con lei ed entrambe sproneranno l'altra sorella a non arrendersi e a combattere per il suo orsetto. Ma presto la loro conversazione sarà interrotta dall'arrivo dell'oggetto del loro parlare.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Finn sperano che Liam e Steffy cambino idea

Liam e Steffy, dopo aver saputo di Deacon e Sheila, sono sempre più convinti che i due stiano tramando qualcosa. Lo Spencer e la Forrester si augurano che i loro consorti non si lascino incantare dai propri genitori ma sanno che dovranno guidarli ancora. In effetti Hope e Finn sono ancora convinti di poter dare una seconda chance sia allo Sharpe che alla Carter. Soprattutto Hope vorrà ricucire il suo rapporto con suo padre che, purtroppo, non ha potuto mai conoscere. La ragazza consiglierà al suo amico di non lasciare che Steffy condizioni le sue scelte ma questi consigli potrebbero finire per metterla contro la sua stessa sorellastra e stavolta per motivi che non riguardano amori in comune.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 gennaio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.