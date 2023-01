Beautiful Anticipazioni 17 gennaio 2023: Quinn è una furia. Donna è terrorizzata!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 17 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Quinn vorrà vendetta e sarà pronta a liberarsi di Donna. Per la Logan si metterà molto male.

Quinn non ci sta! Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, che vedremo in onda su Canale 5 il 17 gennaio 2023 alle ore 13.45, Quinn partirà all'attacco. Ormai consapevole di quanto è successo tra Donna ed Eric, la Fuller vorrà mettere un punto a questa situazione. E per farlo affronterà sia suo marito che la sua rivale. Dopo essersi confidata con Shauna, si scapicollerà alla Forrester Creations dove aggredirà la Logan, facendole molta paura. Intanto Brooke cercherà di convincere il Forrester a non dire nulla a sua moglie riguardo lui e sua sorella ma il suo intervento arriverà troppo tardi, avrà già causato grossi danni.

Anticipazioni Beautiful: Brooke ha messo in pericolo Donna

Brooke l'ha combinata grossa! La Logan ha voluto partire all'attacco per convincere Eric a dare una possibilità a sua sorella ma nel farlo, non si è accorta di essere osservata. Quinn ha origliato la conversazione della sua nemica con suo marito e ha scoperto che è Donna la causa del ritorno della passione del suo adorato consorte. Per la Fuller è stato un duro colpo e ha innescato la sua sete di vendetta. Quinn si confiderà con Shauna, una volta rimasta sola a casa e poi partirà all'attacco per mettere Donna Logan al suo posto, lontano dalla sua vita. Intanto Katie continuerà il suo incontro a Il Giardino con Carter. La ragazza vuole che il Walton sappia che forse potrebbe avere una possibilità con la persona che ama.

Quinn terrorizza Donna: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful

Quinn non ci sta e non intende lasciare impunita la persona che si è messa tra lei e suo marito. La Fuller si presenterà alla Forrester Creations in tenuta da battaglia, guidata dalla sete di vendetta. Senza bussare, si scapicollerà nell'ufficio di Donna, pronta ad aggredirla. E così farà. Quinn comincerà a urlare contro la Logan e le dirà di aver scoperto tutto e di volerla “eliminare”. Donna cercherà di scusarsi e di dire alla sua furente nemica, di aver cercato solo di aiutare e di non essersi mai voluto immischiare in situazioni che non le appartengono. Quinn non la starà neanche a sentire, tanto la vorrà immediatamente fuori dalla Forrester, fuori dalla sua vita e lontana da Eric. Ma la signora Forrester non si fermerà qui e avrà tutta l'intenzione di risolvere questa situazione in modo definitivo. La sua prossima vittima sarà lo stesso Eric!

Beautiful Anticipazioni: Brooke prega Eric di non dire nulla a Quinn ma sarà troppo tardi

Brooke è partita all'attacco con Eric ma Donna non è stata per nulla felice di quello che ha fatto. La Logan ha pregato la sorella di non mettersi in mezzo a questioni che non l'appartengono. Brooke non le darà ovviamente retta e scoperto che il Forrester vuole rivelare tutto a Quinn, tornerà da lui alla Villa per fermarlo. Peccato che sia troppo tardi e che la Fuller sia già al corrente di tutto. Brooke lo capirà dopo essere tornata in ufficio e aver trovato sua sorella spaventata dalla furia della signora Forrester.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 gennaio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.