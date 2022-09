Beautiful Anticipazioni 2 settembre 2022: Liam distrutto! La sua vita è rovinata per sempre

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 settembre 2022. Ecco le Trame di cosa succederà nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Hope ha trovato Thomas in gabbia e ha scoperto che Vinny si è suicidato. La ragazza deve fare una corsa contro il tempo per impedire che Liam sia condannato. Lo Spencer rischia di rimanere per sempre in carcere e Baker gli ha appena comunicato che sarà trasferito in un carcere di massima sicurezza. Il giovane è distrutto e passa le ultime ore nella sua cella, a ripensare a quello che ha perso. Dalla sua libertà alla sua famiglia, riconquistata con fatica e dolore. Dovrà per sempre dire addio a tutti o Hope e Thomas, ormai libero, riusciranno a convincere la polizia della sua innocenza?

Anticipazioni Beautiful: Hope scopre che Vinny si è suicidato

Hope ha scoperto la verità. Thomas non è partito per un viaggio ma è rimasto imprigionato in una gabbia, per colpa del Barber. La ragazza ha capito che il braccio destro di Bill ha voluto zittire il suo ex marito, venuto a conoscenza di quello che è davvero successo la notte della morte di Vinny. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas le racconterà per filo e per segno cosa ha fatto il suo amico. Le dirà che per permettergli di stare accanto alla sua amata, il Walker ha deciso di suicidarsi, buttandosi sotto la macchina degli Spencer e facendo accusare Liam del suo omicidio. Un piano con i fiocchi e corredato di video messaggio pre-morte, purtroppo ora nelle mani di Justin. Hope sgranerà gli occhi e non crederà alle parole del suo ex. Ma non potrà pensarci più di tanto. Devono correre velocemente alla polizia, per avvertire Baker!

Liam distrutto, la sua vita è rovinata in Beautiful Anticipazioni 2 settembre 2022

Hope cercherà di correre il più velocemente che può verso la centrale. Il suo obiettivo è quello di raccontare a Baker quanto scoperto da Thomas e il Forrester sarà con lei. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che per i due ragazzi sarà una corsa contro il tempo. Non hanno infatti alcuna prova concreta nelle loro mani, il video è stato distrutto e il telefono è in mano a Justin. A peggiorare le cose ci si metterà una brutta notizia per Liam. Lo Spencer scoprirà che molto presto, questione di ore, verrà trasferito in un carcere di massima sicurezza, dove sconterà la sua pena da assassino. Il ragazzo, preso dallo sconforto, solo e nella sua cella, ripenserà alla sua famiglia e a quello che ha perso per il suo stupido errore. Le immagini di Hope e dei suoi bambini gli faranno scendere le lacrime. Sta per perdere nuovamente tutto, proprio ora che era riuscito a riconquistare l'amore e la fiducia di sua moglie.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Thomas in corsa per salvare Liam

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Hope libererà Thomas dalla gabbia e correrà a salvare suo marito dalla prigione. Dopo aver avuto la conferma che Liam è innocente, la Logan – seguita a ruota dal Forrester – vorrà scagionare a tutti i costi il suo amato consorte. Una volta arrivata in centrale, le verrà detto che lo Spencer sta per essere trasferito e la cosa più grave sarà che Baker, in assenza di prove, non crederà a una parola dei due ragazzi. Per loro sarà difficilissimo convincere il poliziotto a fermare il trasferimento del ragazzo e a scagionarlo del tutto dalle accuse. Ma qualcuno avrà pensato di aiutarli o meglio di aiutare se stesso da uscire da un guaio, in cui si è cacciato da solo. Alla stazione di polizia, arriverà il cellulare di Thomas, spedito dentro una busta anonima.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.