Beautiful Anticipazioni 1° settembre 2022: Hope scopre la verità. Thomas è prigioniero di Justin!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 vedremo Hope intrufolarsi di soppiatto nel seminterrato della Spencer Publications e scoprire Thomas in gabbia. La ragazza capisce che Justin lo tiene prigioniero.

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° settembre 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Hope ha deciso di pedinare Justin e scoprire cosa il Barber sta nascondendo. La ragazza segue l'avvocato sino al seminterrato della Spencer Publications, scoprendo così il povero Thomas rinchiuso in gabbia. La Logan capisce che il suo ex marito non è davvero partito ma che, per qualche strano motivo, è tenuto prigioniero dal braccio destro di Bill. Cosa sta succedendo? La giovane aspetterà il momento giusto per intrufolarsi nella stanza e quando Justin avrà ripreso l'ascensore per tornare ai piani alti dell'azienda, si farà vedere dal Forrester, sconvolto dal vederla là e preoccupato che qualcuno possa scoprirla. Il giovane però non indugerà nel rivelarle di avere in mano la prova per scagionare Liam.

Anticipazioni Beautiful: Hope pedina Justin

Hope non si è lasciata convincere dal racconto di Justin sull'improvviso viaggio di Thomas. La ragazza è certa che il suo ex marito l'avrebbe avvertita, almeno per rincuorare Douglas. Il Barber deve aver detto qualche strana e insensata bugia, che sembra non avere alcun senso. Decisa a scoprire cosa stia nascondendo il legale della Spencer Publications, la Logan è tornata in azienda e si è messa a frugare tra i cassetti. Ma una chiamata, da parte delle segretaria del braccio destro di Bill, l'ha spinta a pedinare Justin. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che quello che scoprirà la lascerà letteralmente senza parole.

Hope scopre Thomas prigioniero di Justin in Beautiful Anticipazioni 1° settembre 2022

Hope seguirà Justin sino al seminterrato della Spencer Publications e per tutto il “viaggio” si domanderà dove si stia dirigendo il Barber. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che le domande della ragazza avranno presto risposta. Si troverà infatti davanti a uno spettacolo raccapricciante: Thomas, furente, rinchiuso in gabbia. La Logan capirà che il braccio destro di Bill sta tenendo il suo ex marito rinchiuso là dentro da diverso tempo e che non ha alcuna intenzione di farlo uscire. Nascosta in un angolo, attenderà che Justin se ne vada, per entrare nella stanza e per farsi vedere dal Forrester. Per evitare di rimanere chiusa dentro con lui, fermerà la porta con la sua borsa. Thomas, vedendola, avrà un tuffo al cuore. Cosa ci fa Hope là? Come lo ha trovato? È in pericolo?

Beautiful Anticipazioni: Thomas comincia a raccontare a Hope cosa è successo con Vinny

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Thomas sarà stupito dal vedere Hope là, in quella stanza. Il ragazzo sarà molto felice di vederla ma nello stesso tempo sarà spaventato dall'idea che Justin possa tornare nel seminterrato e accorgersi di lei. Le cose, se così fossero, si metterebbero molto male. Ma bando agli indugi, il Forrester comincerà a raccontare all'ex moglie cosa è successo, perché è in gabbia e cosa ha scoperto. Le dirà che Liam è innocente e che lui ha le prove. Vinny si è suicidato. Devono fare qualcosa; lui ci ha tentato ma è finito dietro alle sbarre, senza possibilità di uscita. Riuscirà Hope a liberarlo?

