Beautiful Anticipazioni 18 gennaio 2023: Quinn vuole una prova d'amore. Eric deve liberarsi di Donna, subito!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 18 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Quinn passerà alle maniere forti e affronterà Eric. La Fuller vorrà una prova d'amore da parte del marito e per Donna si metterà molto male.

Lo scontro tra Quinn e Donna porterà a tristi conseguenze. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, che andrà in onda su Canale5 alle ore 13.45 di mercoledì 18 gennaio 2023, Quinn non si accontenterà di aver umiliato e spaventato la Logan ma vorrà molto di più. Per questo tornerà a casa per affrontare a muso duro Eric e per metterlo con le spalle al muro. La Fuller imporrà al marito di darle una prova d'amore, come ha fatto lei per lui con Carter. Gli chiederà di liberarsi di Donna immediatamente. Per il Forrester sarà un aut aut a cui non potrà purtroppo porre alcun rimedio. Dirà davvero addio alla sua "orsetta"?

Anticipazioni Beautiful: Quinn ha terrorizzato Donna

Quinn è una furia. La Fuller ha scoperto cosa o meglio chi, ha risvegliato la passione di suo marito. Con orrore ha origliato la conversazione tra Brooke e suo marito e ha appreso che Donna Logan è la cura miracolosa all'impotenza del suo consorte. Quinn non può permettere che qualcuno le soffi suo marito, non dopo che lei ha rinunciato a Carter. Per questo si è fiondata nell'ufficio di Donna e l'ha messa in un angolo. Con urla e odio, l'ha addirittura costretta a non muoversi, imprigionandola tra lei e la sua scrivania. Donna è rimasta impietrita e spaventata dall'attacco della furente signora Forrester e nonostante le abbia giurato di non avere alcuna intenzione di soffiarle il compagno, non è riuscita a calmarla. Anzi la sua nemica se n'è andata, giurandole di liberarsi di lei. E lo farà!

Quinn impone a Eric di liberarsi di Donna: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 18 gennaio 2023

Dopo aver rimesso al suo posto Donna e avergliene detto quattro, accusandola di essere esattamente come le sue sorelle, approfittatrice, subdola e pronta a giudicarla qualunque cosa faccia, Quinn tornerà a casa, pronta al secondo round con Eric. Una volta alla villa, rivelerà al marito di essere al corrente di tutto. Il Forrester le confesserà di essere tornato nella loro dimora proprio per raccontarle tutto e si rammaricherà di non essere stato lui a dirle tutto. La Fuller non si lascerà però intenerire da queste parole e chiederà al marito una prova d'amore. Imporrà allo stilista di liberarsi di Donna e di farlo immediatamente. Quinn vorrà che il marito licenzi la sorella di Brooke e la cacci immediatamente dalla loro azienda, senza neanche darle il tempo di controbattere. Sarà un aut aut spietato a cui Eric Forrester sarà costretto a piegarsi.

Beautiful Anticipazioni: Donna rivela a Brooke che Quinn ha scoperto tutto

Brooke l'ha combinata davvero grossa. Se non fosse stato per la sua irruenza e la sua insistenza, forse Quinn avrebbe saputo da Eric quello che stava succedendo e Donna non sarebbe così tanto in pericolo. La Logan si renderà conto di essersi spinta un po' troppo in là quando troverà sua sorella in lacrime e tremante in ufficio. Da lei scoprirà che Quinn ora sa tutto e che è arrivata da lei, come una furia, per spazzarla via dalla sua vita e da quella del Forrester. Brooke non avrebbe voluto che tutto questo accadesse e ha anzi pregato lo stilista di tenere per sé quanto accaduto con la sua "orsetta". Ma le sue mosse hanno alla fine solo peggiorato la situazione e ora Donna rischia davvero tanto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.