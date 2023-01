Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Quinn ha scoperto di Eric e Donna ed è furiosa. La Logan sta per vivere il suo più grande incubo.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Brooke metterà in pericolo Donna. La Logan si è presentata a casa di Eric per parlargli di quanto successo tra lui e Donna. La bionda non si è però accorta che dietro di lei, sulle scale, è comparsa Quinn. La Fuller, origliata la conversazione, ha scoperto che a risvegliare la passione del marito è stata la sua più grande rivale. La signora Forrester ne sarà sconvolta e una volta che Brooke se ne sarà andata mediterà vendetta contro la persona che sembra volerle portare via suo marito. Intanto Donna scoprirà che sua sorella è andata a parlare con il suo ex e non ne sarà per nulla felice. Cercherà quindi di scusarsi con lo stilista, che le rivelerà di voler confessare tutto alla consorte.

Anticipazioni Beautiful: Quinn scopre tutto su Eric e Donna

Quinn non si è arresa, almeno sino a questo momento. La Fuller ha appena scoperto tutto. Brooke si è precipitata a Villa Forrester per parlare con Eric di quanto accaduto tra lui e Donna. La Logan è convinta che l’unica persona che possa stare con il Forrester sia sua sorella e che i problemi di disfunzione erettile dello stilista siano causati dal fatto che lui non ama più – né stima – sua moglie. La conversazione tra i due non è però rimasta un segreto. Quinn è comparsa sulle scale e ha sentito tutto. Per lei sarà un brutto colpo ma non si lascerà certo intimidire da quanto accaduto e una volta rimasta sola, mediterà la sua vendetta.

Quinn vuole vendetta: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 16 gennaio 2023

Quinn ha origliato la conversazione tra Brooke ed Eric e una volta che entrambi se ne saranno andati via, comincerà a meditare vendetta. La Fuller si confiderà con Shauna, a cui rivelerà tutto quello che ha scoperto. Le dirà di voler fare immediatamente qualcosa e di avere già in mente un piano per liberarsi della sua rivale. Ma prima di metterlo in pratica, non potrà esimersi dall’affrontarla faccia a faccia e farle capire chi è davvero la Signora Forrester e quali diritti possiede su Eric. Shauna le chiederà di essere accorta. Intanto alla Forrester, Donna scoprirà con un certo fastidio che Brooke si è presentata dal Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Donna in ansia. Se la vedrà molto brutta

Donna scoprirà che Brooke è andata a parlare con Eric e questo non le farà per nulla piacere. La sorella avrebbe dovuto rimanere fuori da questa storia, che potrebbe finire molto male. La conversazione delle due donne verrà interrotta dallo stesso Forrester. Lo stilista, rimasto solo con Donna, si scuserà per averla messa in una posizione scomoda e le dirà di aver deciso di confessare tutto a Quinn e di esserle profondamente grato per avergli fatto provare delle sensazioni che pensava di non poter più sentire. Intanto Katie e Carter si incontreranno a Il Giardino e la Logan comincerà a raccontare al Walton cosa è successo tra il Forrester e sua moglie.

