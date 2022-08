Beautiful Anticipazioni 16 agosto 2022: Brooke e Ridge di nuovo in guerra per colpa di Thomas

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5, Brooke e Ridge furiosi! Ancora una volta Thomas ha il potere di metterli l'uno contro l'altra.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 16 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.45 su Canale5: Brooke è molto spaventata dalla scelta di Liam di affidare Hope a Thomas. La Logan è certa che il suo figliastro non sia del tutto cambiato e teme che possa avere ancora una fissazione insana per sua figlia. Per questo la mette in guardia, cercando di farle capire che il suo ex marito potrebbe non avere buone intenzioni. Ridge non è però d’accordo. È certo che suo figlio sia un’altra persona e che sappia contenere il suo grande amore per la piccola Logan. Intanto Carter e Quinn cercano di ritrovare la serenità con i loro rispettivi partner. Riusciranno a sopprimere le loro forti pulsioni e a mantenere il loro segreto?

Anticipazioni Beautiful: Brooke non si fida di Thomas

Brooke è senza parole. Liam non doveva farlo; il ragazzo non avrebbe dovuto neanche pensare di lasciare campo libero a Thomas così come ha fatto, chiedendogli di occuparsi di Hope e dei bambini. La sua decisione è stata folle e la Logan non può permettere che tutti gli sforzi di sua figlia - e la sua felicità - vengano compromessi. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke metterà in guardia Hope più e più volte, dicendole di non fidarsi del suo ex e di non cedere alle sue dolci lusinghe. Tutti devono pensare che Liam, presto, tornerà a casa dalla sua famiglia e che riprenderà il suo posto, lasciato incautamente nelle mani del Forrester.

Brooke e Ridge di nuovo in guerra per via di Thomas in Beautiful Anticipazioni 16 agosto 2022

Brooke è in ansia per il futuro matrimoniale di sua figlia. La Logan era così contenta di vedere Hope finalmente in pace con Liam e ora vederla di nuovo triste e sconsolata, con il marito in carcere, la rende nervosa. Ma è soprattutto la decisione di Liam ad averla messa ko. Brooke non si fida di Thomas e nonostante il ragazzo le abbia giurato, di persona, di essere cambiato, lei proprio non trova pace. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questo la porterà a scontrarsi con Ridge. Suo marito è infatti convinto che suo figlio sia finalmente sincero e sereno e che abbia superato la sua fissazione per Hope. I coniugi Forrester si troveranno quindi di nuovo in disaccordo su Thomas e dovranno cercare di non finire ancora una volta in guerra per via del giovane stilista.

Beautiful Anticipazioni: Carter e Quinn alla ricerca di una nuova vita

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Carter e Quinn cercheranno di ritrovare la pace e l’equilibrio con i loro rispettivi partner. Dopo un piccolo tentennamento da parte del Walton, tentato di confessare la verità a Zoe, le cose sembreranno sistemarsi. Quinn vivrà dei momenti di grande intimità con Eric mentre il bell’avvocato continuerà a sognare il matrimonio con la sua bella fidanzata. Ma la passione che entrambi hanno provato l’uno per l’altra sarà davvero finita o in cuor loro c’è ancora qualcosa che li unisce?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 15 al 21 agosto 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.