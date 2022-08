Beautiful Anticipazioni dal 15 al 20 agosto 2022: Thomas in gabbia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 15 al 20 agosto 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà questa settimana:

Puntata in onda Lunedì 15 agosto 2022

Lo Spencer sprona Justin a preparare una linea di difesa. Brooke, nel frattempo, è sorpresa dal fatto che Liam abbia chiesto a Thomas di stare vicino alla propria famiglia.

Puntata in onda Martedì 16 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Mentre Ridge crede nelle buone intenzioni di Thomas, Brooke mette in guardia Hope sulla possibilità che Thomas torni ad essere ossessionato da lei.

Ep. 2: Ridge dissente da Brooke sul fatto che Thomas sia ancora ossessionato da Hope. Carter è tentato di confessare a Zoe la verità su Quinn, ma quest'ultima lo dissuade.

Puntata in onda Mercoledì 17 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Grazie anche al silenzio di Paris, Carter e Quinn sembrano di nuovo entrambi felici con i rispettivi partner. Hope, disperata, si lascia consolare da Thomas.

Ep. 2: Brooke reputa folle l'idea di Liam che Thomas si possa prendere cura di Hope e dei bambini mentre è in carcere, ma Ridge minimizza.

Puntata in onda Giovedì 18 agosto 2022, doppio episodio

Ep. 1: Zende smanetta sul cellulare di Thomas per risolvere un problema riguardante la ricezione dei messaggi e scopre qualcosa di agghiacciante: un video di Vinnyche si getta sotto la macchina di Liam! Il figlio di Ridge capisce che si è trattato di un suicidio e lo rivela subito a Justin...

Ep. 2: Katie va a trovare Bill in prigione. Steffy dice a Hope che la aiuterà ad affrontare la sua difficile situazione.

Puntata in onda Venerdì 19 agosto 2022

Ep.1: Mentre Hope e Steffy cercano di frasi forza a vicenda, il povero Liam è in prigione senza la possibilità di incontrare la sua famiglia. Intanto Bill, anche lui in carcere, parla con Katie di come dovranno comportarsi con Will.

Ep.2: Bill spera di poter uscire presto di prigione con l'aiuto di Justin. Nel frattempo Thomas, rinchiuso in una gabbia da Justin dopo la rivelazione del video, scopre che lo scopo dell'uomo è lasciar marcire in prigione gli Spencer.

Puntata in onda Sabato 20 agosto 2022

Bill rassicura il figlio, informandolo che Justin si sta occupando di risolvere la situazione. Nel frattempo alla Forrester, Brooke, Steffy e Ridge discutono di quanto accaduto a Liam e Bill

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.