Beautiful Anticipazioni 11 agosto 2022: Quinn e Carter supplicano Paris di mantenere il segreto...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda l'11 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Quinn e Carter sono disposti a tutto pur d'impedire a Paris di raccontare la verità su di loro a Zoe...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 agosto 2022. Nei due episodi in onda su Canale 5 a partire dalle 13.45, Quinn sa di dover convincere ad ogni costo Paris a tenere la bocca chiusa. La ragazza, infatti, sa che lei e Carter sono amanti, ed è impaziente di rivelarlo a Zoe. Intanto, anche l'avvocato ha cominciato a pregare la Buckingham junior di non vuotare il sacco con la sorella: sarebbe la fine per tutti!

Anticipazioni Beautiful: Paris vuole dire la verità a Zoe!

Paris sa tutto. La giovane ha sentito con le sue orecchie Quinn e Shauna parlare del fatto che in realtà l'amante di Carter non fosse la seconda, bensì la prima. La Buckingham junior è sconvolta, ma anche e soprattutto furiosa: la Fuller si è impietosamente presa gioco di Zoe, la quale, invece, aveva riposto in lei tutta la sua fiducia. Paris ha raggiunto la Fulton senior e l'ha messa al corrente di aver scoperto la verità su Quinn e l'avvocato. La giovane ha minacciato la donna di andare a riferirlo alla Buckingham senior, perché la sorella meritava di sapere.

Beautiful Anticipazioni: Quinn va nel panico!

Shauna ha provato a spiegare alla Buckingham junior che fosses meglio tenere la bocca cucita, però il suo tentativo è risultato fallimentare: la fidanzata di Zende è determinata a raccontare a Zoe che, in verità, ad andare a letto con l'avvocato non era e la madre di Flo, ma la madre di Wyatt. Quando la Fulton senior riesce a mettersi in contatto con la Fuller per avvisarla, quest'ultima va nel panico! La donna si è appena riconciliata con Eric che, dopo la notte di passione che hanno trascorso insieme, le ha persino fatto un meraviglioso dono. Quinn, decisa a salvaguardare il suo matrimonio, si dirige in fretta e furia da Paris, e dà sfoggio di tutte le sue armi di persuasione per convincerla a tenere la bocca chiusa. Ce la farà?

Quinn e Carter supplicano Paris, nelle Anticipazioni di Beautiful dell'11 agosto 2022

Alle preghiere che la mora sta rivolgendo alla secondogenita del dottor Reese, si aggiungono quelle del Walton. Gli ex amanti sono pentiti di ciò che hanno fatto e, di conseguenza, ora vorrebbero soltanto poter voltare pagina con i rispettivi partner. Il migliore amico di Ridge, che ha da poco fatto la proposta di matrimonio per la seconda volta all'amata, implora la Buckingham junior di mantenere il segreto. Principalmente, dovrebbe farlo per il bene della Buckingham senior stessa, la quale non sopporterebbe il pensiero che anche la Fuller l'abbia pugnala dalle spalle. Che cosa farà a questo punto la ragazza?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.