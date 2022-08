Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 12 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Liam, da dietro le sbarre, ha una particolare richiesta per Thomas...

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 agosto 2022. Nei due episodi in onda su Canale 5 a partire dalle 13.45, Liam è in carcere. Il ragazzo, temendo per Hope e per i figli, rimasti soli, chiede a Thomas di occuparsi di loro. Quest'ultimo accetta, mentre la bionda e Wyatt restano sbalorditi. Intanto, Steffy si prepara a far visita allo Spencer junior...

Anticipazioni Beautiful: Liam e Bill dietro le sbarre!

Liam si è andato a costituire, e poi anche Bill ha fatto lo stesso. I due, dopo aver ammesso al cospetto del tenente Baker di essere i responsabili della morte di Vinny, sono finiti dietro le sbarre. Hope è in preda alla disperazione. La bionda sperava che il poliziotto si rendesse conto che soltanto il magnate meritava di essere sbattuto in carcere: mentre il marito ha investito accidentalmente il Walker, lo Spencer senior ha lucidamente architettato l'omissione di soccorso e l'occultamento delle prove. Tuttavia, le cose non sono andate come la Logan junior si augurava...

Liam affida Hope e i bambini a Thomas, nelle Anticipazioni di Beautiful del 12 agosto 2022

Ora che, con indosso la divisa da detenuto, è costretto a trascorrere le sue giornate dentro ad un cella a guardare il soffitto, lo Spencer junior ha molto tempo per riflettere. Quest'ultimo, allora, si rende conto il suo pensiero è in realtà soltanto uno: la sua famiglia. Liam teme che, senza di una figura maschile di riferimento, la moglie ed i loro bambini, Beth ed in parte anche Douglas, possano sentirsi smarriti, o peggio imbattersi in qualche problema. Così, il giovane prende una decisione che lascerà tutti di stucco. Lo Spencer junior si mette in contatto con Thomas, al quale chiede un favore: dovrà occuparsi di Hope e dei piccoli, almeno fino a quando lui resterà in prigione. Benché sia furioso con Liam, l'assassino del suo migliore amico, in nome dell'amore che ha sempre provato per la figlia di Brooke e Deacon, lo stilista accetta di buon grado.

Beautiful Anticipazioni: Hope, Wyatt e Steffy sotto shock...

Nel momento in cui la Logan junior e Wyatt entrano a conoscenza della particolare richiesta che lo Spencer junior ha fatto al Forrester junior, sbarrano gli occhi e spalancano la bocca. Visto ciò che il ragazzo ha sempre pensato dell'acerrimo nemico, nessuno dei loro si sarebbe mai e poi mai immaginato che sarebbe arrivato a tanto. I due non trovano un'altra spiegazione alla scelta effettuata da Liam, se non che sia disperato. Nel frattempo, Steffy è venuta a sapere che cosa è successo e che cosa sta succedendo all'ex marito, e si prepara ad andare a fargli visita...

