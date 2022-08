Beautiful Anticipazioni 15 agosto 2022: Brooke senza parole. Liam non doveva farlo…

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Canale5, Brooke è sconvolta dalla scelta di Liam. La Logan ha paura che sua figlia sia in pericolo e cercherà di metterla in guardia. Intanto Bill chiede a Justin di tirarlo fuori di prigione... subito!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell’episodio in onda alle 13.45 su Canale5: Thomas, Steffy e Hope sono sconvolti dalla scelta di Liam di chiedere al Forrester di occuparsi di sua moglie e dei bambini. Ma più sotto shock dei ragazzi è Brooke. La Logan non riesce proprio a capire come lo Spencer, dopo quanto successo, possa fidarsi di affidare Hope a un uomo come Thomas, che potrebbe approfittare della situazione per ottenere finalmente quello che vuole. Brooke non potrà permettere che questo accada e visto che Ridge continua a difendere suo figlio, lei farà lo stesso con la sua, costi quel che costi, anche se questo vorrà dire andare contro i desideri di suo genero e lasciare che la sua bambina stia da sola per sempre. Intanto Bill continua a pungolare Justin, affinché il legale faccia uscire lui e Liam dalla prigione. Il magnate non ha più pazienza di aspettare.

Anticipazioni Beautiful: Thomas si occuperà di Hope

Liam teme di rimanere in carcere per molto ma molto tempo. Justin non gli ha dato buone notizie e il ragazzo ora si è convinto che dovrà rimanere per diversi anni in carcere, lontano dalla sua famiglia. Per questo ha deciso di affidare Hope e sua figlia a Thomas. Lui è l’unico che potrà amare davvero la Logan e sua figlia Beth, come farebbe un padre. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che questa scelta lascerà perplessi non solo Steffy e Hope ma anche Brooke, che da sempre non è una grande sostenitrice del Forrester.

Brooke sconvolta dalla scelta di Liam in Beautiful Anticipazioni 15 agosto 2022

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Brooke non riuscirà a mandare giù la scelta di Liam. Per lei sarà una decisione totalmente priva di senso. Come può lo Spencer fidarsi di Thomas, che per diversi mesi gli ha nascosto di sapere che sua figlia era viva e che ha cercato, più di una volta, di portargli via Hope. Brooke non crede che il suo figliastro sia cambiato, non lo ha mai creduto e forse mai lo crederà. Per questo cercherà di mettere in guardia la sua bambina da possibili attacchi del figlio di Ridge. Hope le darà retta?

Beautiful Anticipazioni: Bill sprona Justin a farlo uscire di prigione

Se Liam sembra essersi rassegnato al suo destino, Bill non ne vuole proprio sapere. Lo Spencer vuole uscire al più presto dal carcere e a tutti i costi. Per questo ha chiamato Justin, suo legale e braccio destro, affinché lo faccia uscire di galera. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Bill comincerà a perdere la pazienza. Perché Justin ci mette così tanto a trovare un escamotage utile a far uscire sia lui che Liam dalla cella? Il magnate freme così tanto da pungolare, abbastanza rigorosamente, il suo amico, urlandogli contro senza alcun freno. Bill Spencer stavolta sembrerà in grande difficoltà!

