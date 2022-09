Beautiful Anticipazioni 14 settembre 2022: Quinn dice basta! Tra lei e Carter è finita

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 settembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5 scopriamo che Quinn vorrà farla finita con Carter ma lui non sembrerà per nulla d'accordo con lei. Il Walton farà di tutto per salvare la loro relazione.

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 14 settembre 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 13.45 su Canale5: dopo essere stati quasi scoperti, Quinn ha preso una decisione. La Fuller è determinata a farla finita con Carter, sicura che la loro relazione non porterà a nulla di buono. Il Walton rischia infatti di perdere di nuovo la fiducia di Eric e di rimanere senza lavoro. Lei non può permettere che succeda e farà di tutto per stare lontano dalle tentazioni. L'avvocato non sembra però essere del suo stesso avviso e cerca di farle cambiare idea, promettendole che niente e nessuno potrà mettersi tra loro, neanche i Forrester!

Anticipazioni Beautiful: Quinn e Carter hanno rischiato di essere scoperti

Quinn e Carter hanno rischiato grosso. I due sono stati sorpresi da una videochiamata di Eric mentre passavano la serata insieme. Il Forrester non è riuscito a capire che la donna con cui si stava trastullando il suo avvocato, è la sua futura ex moglie. Questo è stato un vero colpo di fortuna; Quinn è riuscita a nascondersi e a non far riconoscere i suoi abiti. Ma questa fortuna potrebbe non durare a lungo e la Fuller è pronta a prendere una decisione. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la donna dirà al Walton di voler farla finita! Devono smetterla di vedersi e devono farlo subito!

Quinn dice basta in Beautiful Anticipazioni 14 settembre 2022

Quinn ha temuto di essere scoperta. La donna ha avuto più paura per Carter che per lei. Eric non potrà più farle del male e lei non vuole né i suoi soldi né si opporrà al divorzio. Il Forrester potrebbe però vendicarsi del Walton, licenziandolo e facendogli scontare una pesante pena. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Quinn, spaventata di eventuali ritorsioni da parte dell'ormai suo ex marito, confesserà al suo amante di voler dire basta. Non dovranno più vedersi e tra loro deve immediatamente finire. Non dovranno soprattutto più cedere alla passione – o forse qualcos'altro – che li unisce. L'avvocato però non sembrerà essere d'accordo.

Beautiful Anticipazioni: Carter non vuole chiudere con Quinn

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che Carter non sarà per nulla contento della decisione di Quinn. Il Walton non vuole che tra lui e la Fuller finisca e farà di tutto affinché la donna non esca dalla sua vita. Ma come riuscire a non tradire la fiducia di Eric, mantenere il suo lavoro e tenersi stretta la donna che più di tutte, per il momento, gli ha fatto battere il cuore. Carter si dirà pronto a tutto pur di non perdere niente di tutto questo e anzi si dirà addirittura deciso a rinunciare al suo lavoro, pur di stare insieme a Quinn.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.