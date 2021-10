Beautiful Anticipazioni 12 ottobre 2021: Steffy contro la decisione di Liam "E' una crudele ingiustizia!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda lunedì 12 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame ci rivelano che Liam, pronto a portar via Kelly da casa di Steffy, dovrà fare i conti con la rabbia della Forrester, convinta di essere vittima di una crudele ingiustizia.

Beautiful Anticipazioni: Liam allontana Kelly da sua madre

Liam ha ormai constatato con rabbia che Steffy non è in sé. Lo Spencer ha trovato la Forrester in stato di totale incoscienza, praticamente svenuta, mentre nessuno vegliava su Kelly. Il quadro è stato subito chiaro, Steffy è ancora dipendente dagli antidolorifici e anche se lo nega, non è in grado di prendersi cura di se stessa e della bambina. Lo Spencer è molto preoccupato per quello che sta succedendo e prende una decisione sofferta ma necessaria per la vita di sua figlia: Liam porta via la bambina da casa di sua madre. Steffy è distrutta!

Beautiful Anticipazioni: Thomas insinua in Hope dei dubbi su Liam

Nel frattempo Thomas rivela a Hope di essere preoccupato. Liam sta cercando di ostacolare una relazione tra Finn e sua sorella. Questa cosa finirà per impedire a Steffy di rifarsi una vita. Thomas ovviamente calca la mano e mettendo la pulce nell’orecchio a Hope: perché suo marito non lascia libera la Forrester? È geloso o solo preoccupato per Kelly? Hope è molto scossa dalle parole di Thomas e finisce con addossare tutte le colpe della debolezza di Liam a Steffy. Sarà la Forrester dunque a pagare. Come? Hope insisterà affinché Liam le porti via Kelly!

Steffy vive la decisione di Liam come una crudele ingiustizia, nella Puntata di Beautiful del 12 ottobre 2021

Steffy è destinata a soffrire, nessuno sembra davvero capire la sua condizione. Ha bisogno di aiuto, ma anche di avere la sua bambina accanto. Purtroppo, anche sotto pressione di Hope, ormai furiosa di gelosia, Liam sta per compiere la mossa più sbagliata: allontanare la piccola dalla sua fragile madre. E' vero che Steffy non è in grado in questo momento di occuparsi della piccola, ma la sua vicinanza per la ragazza è terapeutica e consolante. La Forrester nega di avere alcuna dipendenza, e forse lo nega anche a se stessa, è per questo che la decisione di Liam le sembrerà crudele e ingiusta. Per Steffy questo segnerà il punto di non ritorno, la discesa verso il baratro si farà sempre più rapida.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.