Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Zende sarà pronto a chiedere a Paris di sposarlo ma Quinn non sarà per nulla convinta che sia una buona idea.

Nella puntata di Beautiful in onda il 13 giugno 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Zende rivelerà a Eric e Quinn di voler tornare alla carica con Paris e di volerle chiedere di sposarlo, stavolta portando a termine il suo obiettivo: quello di darle l’anello. Quinn non sarà molto convinta di questa scelta. La Fuller capirà che qualcosa non va in questa storia e scoprirà molto presto cosa. Intanto Deacon, arrivato all’ospedale, troverà Sheila in un angolo, turbata e inconsolabile.

Anticipazioni Beautiful: Zende pronto a tornare alla carica con Paris

Zende ha deciso di tornare alla carica con Paris e di chiederle di sposarlo. Il ragazzo ha raccontato tutto a Carter e il Walton lo ha incoraggiato a fare questo importante passo. Il Forrester, ritornato in azienda, racconterà a Eric e a Quinn di essere pronto a dare l’anello alla Buckingham e di avere l’appoggio di Grace. Quinn non sarà entusiasta di questa decisione e sospetterà che le cose tra Zende e Paris non possano andare a buon fine. E capirà molto presto il perché di questa sensazione.

Beautiful Anticipazioni: Quinn scopre Paris e Carter insieme

Quinn non sarà per nulla convinta che Zende riuscirà a conquistare Paris. C’è qualcosa che non la convince e scoprirà molto presto perché. Avvicinandosi all’ufficio di Carter, si renderà conto che il Walton è in compagnia della Buckingham e che i due stanno discutendo animatamente. La Fuller sentirà Paris lamentarsi con l’avvocato di essere stata scaricata e di aver sofferto molto per il suo addio. Quinn comprenderà quindi che qualcosa tra il suo ex amante e la sorella di Zoe c’è stato del tenero e la cosa non le farà per nulla piacere.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila rivela a Deacon di aver salvato Taylor

Ridge è sconvolto dalla rivelazione di Taylor. Lo stilista, nonostante il bel gesto di Sheila, continuerà a non fidarsi di lei e cercherà di mettere l’ex moglie in guardia da lei. La Hayes sarà però convinta che ci sia del buono nella rossa e di doverla accettare nella loro famiglia. La discussione tra i due farà allontanare la malefica rossa, che cercherà un posto tranquillo dove potersi nascondere. Sarà proprio in un angolo che Deacon la troverà, seduta a terra e distrutta. Lo Sharpe cercherà di rincuorarla, convinto che lei - come tutti - non riesca a capacitarsi della morte di Finn. Deacon però ignorerà ancora la verità, ovvero che l’unica responsabile di quanto accaduto sia proprio la donna che sta cercando di consolare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.