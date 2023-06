Beautiful Anticipazioni 12 giugno 2023: Ridge è sconvolto. Sheila lo ha fatto davvero!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 12 giugno 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Ridge sarà sconvolto dalla rivelazione di Taylor. Il Forrester non potrà credere che Sheila abbia salvato davvero la vita alla Hayes e non potrà fare a meno di esserle grato. Lo stilista però, nonostante il grande gesto della Carter, non riuscirà a fidarsi di lei e inviterà l'ex moglie alla prudenza. Taylor però gli ribadirà di volere che Sheila rimanga accanto a loro, come parte della loro grande famiglia. Intanto alla Forrester Creations, Eric e Quinn saranno in ansia per Steffy mentre Zende rivelerà a Carter i suoi imminenti progetti per il futuro.

Anticipazioni Beautiful: Ridge vuole cacciare Sheila ma Taylor

Steffy si è svegliata. La Forrester è salva ma non ricorda nulla di quanto accaduto nel vicolo. Ridge è molto felice di sapere la sua bambina fuori pericolo e può tirare un sospiro di sollievo. Con la situazione sotto controllo, deciderà di occuparsi di Sheila, la cui presenza non è più necessaria. Lo stilista non ha gradito che la Carter si sia precipitata in ospedale per sapere come stesse sua figlia – Ridge ignora il vero motivo per cui la rossa è là – ed è ora che se ne torni al suo hotel e stia lontano dalla sua famiglia. Le chiederà quindi di andarsene, ringraziandola, senza troppo entusiasmo, per essersi preoccupata. Taylor però gli impedirà di cacciarla e lo stilista rimarrà sconvolto dalla spiegazione che la donna gli darà.

Beautiful Anticipazioni: Taylor confessa a Ridge che Sheila le ha salvato la vita

Taylor impedirà a Ridge di cacciare Sheila e dovrà raccontargli cosa è successo sul tetto dell'ospedale, poco prima. La Hayes rivelerà all'ex che Sheila ha tentato il suicidio e che pure lei ha rischiato di cadere di sotto. Se non fosse stato per la rossa, sarebbe caduta nel vuoto. Taylor confesserà insomma che Sheila le ha salvato la vita e che per questo merita di avere una chance e di stare accanto alla sua famiglia. Ridge rimarrà a bocca aperta e sebbene sia grato alla sua vecchia nemica, di aver aiutato la sua amata ex, non potrà certo decidere di fidarsi di lei. Lo stilista metterà in guardia la dottoressa e le dirà che Sheila Carter rimarrà sempre un pericolo anche se ha compiuto un gesto eroico.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Zende sconvolge Carter

Mentre Taylor cercherà di convincere Ridge a dare un'opportunità a Sheila, Zende rivelerà a Carter di essere felice che lui sia sempre accanto alla sua famiglia e gli farà capire di essere ancora interessato a Paris. Il Walton spingerà il ragazzo a farsi avanti, nonostante sia ancora legato alla Buckingham. Intanto alla Forrester Creations, Quinn ed Eric saranno in ansia per Steffy. I due verranno aggiornati dallo stesso Zende, che tornerà in azienda dopo essersi assicurato che sua cugina non corre più alcun pericolo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.