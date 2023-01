Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 13 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope e Finn racconteranno a Steffy di Sheila e Deacon. Intanto la Carter sembrerà sempre più pericolosa.

Nella puntata di Beautiful che vedremo in onda il 13 gennaio 2023 su Canale5, alle ore 13.45, la Carter continuerà a rivelare allo Sharpe di essere disposta a tutto ma proprio a tutto per conquistare un posto nella vita di Finn. Le Anticipazioni della Soap ci dicono che nell'episodio, Sheila gelerà il sangue a Deacon dicendogli di essere pronta a liberarsi fisicamente di Liam e Steffy e di sognare che Hope e Finn si mettano insieme. Un sogno che lei vede talmente tanto realizzabile da aver stampato una fotografia. Intanto alla casa sulla scogliera, la Logan e il Finnegan hanno deciso di raccontare tutto ai loro coniugi, pur sapendo che i due avrebbero dato di matto. E in effetti Steffy e Liam non solo saranno inorriditi da quanto scoperto ma affileranno le armi e alzeranno ancora più la guardia.

Beautiful Anticipazioni: I progetti folli di Sheila

Sheila ha corrotto Deacon e lo ha costretto a seguirla in un gioco che sta diventando molto pericoloso. La malefica rossa ha messo in scena di essersi fidanzata con lo Sharpe e ha raccontato questa bugia a Hope e Finn. La Carter sta mettendo in moto un piano davvero diabolico e sebbene tutto sia iniziato per caso, è sicura che fingendo di aver trovato l'amore l'una nell'altro, lei e lo Sharpe convinceranno i loro figli a concedere loro un'altra possibilità. Deacon non sembra però per nulla convinto che questo possa funzionare e continua a essere molto preoccupato che la donna che gli sta dando ospitalità sia solo una matta. Ma costretto dalle necessità – non ha altro posto in cui andare – continuerà ad assecondarla anche quando lei gli rivelerà di sognare di vedere Finn e Hope insieme e di volersi liberare di Steffy e Liam. Per fargli vedere come sarà il loro futuro, ha preparato pure un fotomontaggio che ritrae tutta la loro famiglia unita.

Liam e Steffy affilano i coltelli: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful della puntata del 13 gennaio 2023

Hope e Finn sono rimasti senza parole nello scoprire Sheila e Deacon insieme ma ancor più nell'udire dalla loro viva voce, che i due si sono innamorati e stanno insieme. I due giovani non sanno proprio se credere a quello che hanno sentito; c'è qualcosa di molto strano e sebbene le cose raccontate possano anche essere plausibili, non c'è da fidarsi della Carter. Hope è estremamente convinta che la rossa stia macchinando qualcosa ma non è ancora sicura – o meglio non vuole rassegnarsi – del fatto che suo padre sia altrettanto colpevole. La Logan e il Finnegan, dopo averne parlato da soli, decideranno di confessare tutto a Steffy e Liam. Sebbene sappiano che la reazione della Forrester e dello Spencer sarà violenta e fin troppo ansiosa, crederanno che sia la cosa giusta da fare. Steffy e Liam reagiranno esattamente come previsto. Si metteranno in guardia e sproneranno i propri coniugi a fare lo stesso. Saranno infatti convinti che non ci sia nulla di vero e che tutto faccia parte di un piano e non orchestrato solo da Sheila. Finn subirà l'ennesimo colpo. Il dottore spera ancora che ci sia qualcosa di buono nella sua madre naturale e si illude di poterla conoscere meglio, vincendo le remore di sua moglie.

Anticipazioni Beautiful: Donna metterà in crisi il matrimonio di Eric?

Donna ha pianto di gioia nello scoprire di essere stata lei e solo lei a scatenare la reazione passionale in Eric. La Logan si affretterà però a dire al suo ex di non voler rovinare il suo matrimonio, sebbene sia molto felice di quello che è successo tra loro. Il Forrester non ne sarà minimamente preoccupato, sa che Donna non lo metterebbe mai in difficoltà ma doveva essere sincero con lei. Intanto Quinn troverà sollievo nel parlare con Shauna. L'amica è la sua unica confidente o meglio l'unica persona a esserle rimasta fedele. La Fuller si illuderà di essere vicina alla soluzione con suo marito e si rallegrerà che qualcosa in lui sia scattato. Peccato che ignori chi ne sia la causa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 gennaio 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.