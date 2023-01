Beautiful Anticipazioni 12 gennaio 2023: Donna piange di gioia. Eric può fare sesso solo con lei!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 12 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Eric confesserà a Donna di non essere riuscito a far l'amore con Quinn e di credere che solo lei sia in grado di scatenare la sua passione.

Brooke aveva ragione ed Eric sarà costretto a prenderne atto. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 12 gennaio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, vedremo Eric e Brooke ancora a confronto. Il Forrester è stato "aggredito" dalla sua ex moglie, delusa dal suo comportamento con sua sorella. Durante questo faccia a faccia lo stilista ha dovuto fare i conti con una verità che non può più tenere nascosta e, rimasto solo con la sua “orsetta” confesserà che Quinn non è in grado di farlo eccitare e la sola persona che può riuscire a fargli scattare la passione è proprio lei, Donna. Intanto Deacon si renderà sempre più conto che Sheila è una persona pericolosa. La Carter non ha scrupoli e glielo dimostrerà.

Anticipazioni Beautiful: Brooke aggredisce Eric

Eric era guarito e pronto a far l'amore con Quinn ma le cose non sono andate come previsto. Sul più bello, il Forrester ha fatto cilecca. Il risveglio si è trasformato in una serie di scuse verso sua moglie. Quinn, sebbene preoccupata, ha visto in lui un grande cambiamento e ora crede che la situazione si stia risolvendo piano piano... o almeno così si illude e dichiara a Shauna, arrivata alla Villa per passare la mattinata insieme alla sua amica. Eric invece si è avviato in ufficio. Appena arrivato si è trovato a doversi difendere dalle ire di Brooke. La Logan ha scoperto che il suo ex ha lasciato sua sorella da sola per correre da sua moglie. Un gesto che, alla luce di quello che è successo tra loro, non avrebbe dovuto fare. Lo stilista ha cercato e continuerà a cercare di scusarsi e si è fatto sfuggire qualche dettaglio riguardo la catastrofica serata appena passata. Prima di sentirsi completamente umiliato, in suo aiuto arriverà Donna.

Eric confessa a Donna di poter fare l'amore solo con lei: ecco cosa succederà nella puntata di Beautiful del 12 gennaio 2023

Donna si accorgerà che Brooke sarà tornata alla carica con Eric e cercherà di fermare la sorella prima che metta lei e il Forrester in una brutta situazione. È infatti perfettamente consapevole che la sua sorellona è determinata a tutto, pur di riavvicinarla al suo ex e liberarsi di Quinn. Ma lei non vuole che questo accada, almeno non così. Fermato il battibecco tra i due, Donna rimarrà sola con Eric e sarà allora che il Forrester le confesserà che con sua moglie non è successo nulla e che nel momento clou, la sua virilità lo ha abbandonato. Il designer le dirà che lei e solo lei è riuscita e riuscirà a farlo rinvigorire. Donna scoppierà in lacrime e comincerà a pensare che forse ci sono buone chance per lei ma ancora non vorrà mettersi in mezzo nel matrimonio del suo amato orsetto.

Beautiful Anticipazioni: Hope e Finn pronti a raccontare tutto a Liam e Steffy

Hope e Finn sono ancora sconvolti dall'incontro a Il Giardino con Deacon e Sheila. I due ragazzi sono pronti a rivelare tutto ai loro rispettivi compagni, sebbene siano consapevoli che i due daranno di matto. Mentre saranno impegnati a scegliere le parole giuste per affrontarli, la Carter farà capire al suo nuovo amico di essere disposta a tutto pur di ottenere quello che vuole. Sheila ha rivelato allo Sharpe di avere addirittura il sogno di vedere Hope e Finn insieme e quindi di rovinare il matrimonio della Logan con lo Spencer. Deacon rabbrividirà ma non riuscirà a essere del tutto in disaccordo con lei anche se riterrà la sua compagna fin troppo pericolosa.

