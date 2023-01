Beautiful Anticipazioni 5 gennaio 2023: Sheila corrompe Deacon e sconvolge Hope e Finn!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 5 gennaio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Sheila convince Deacon ad assecondare il suo piano. Hope e Finn sono sconvolti mentre Liam e Steffy sono molto preoccupati per i loro coniugi.

Hope e Finn stanno per vivere il loro peggiore incubo. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 5 gennaio 2023 alle ore 13.45 su Canale5, Liam e Steffy passeranno del tempo insieme a Kelly. E mentre i due si dedicheranno alla loro bambina, non senza pensare ai loro rispettivi compagni e alle difficoltà che entrambi stanno vivendo a causa dei loro pazzi genitori, Hope e Finn saranno a Il Giardino per pranzare insieme. Sarà là che i due si accorgeranno della presenza di Sheila e Deacon, al tavolo insieme e in atteggiamenti intimi. Ma cosa sta succedendo? Perché sono così affiatati e perché si stanno baciando? Tutti e due ignoreranno, ovviamente, che la Carter stia mettendo a segno un altro dei suoi colpi da maestro dell'inganno.

Anticipazioni Beautiful: Hope e Finn a pranzo insieme per aiutare Liam e Steffy

Liam e Steffy passeranno del tempo insieme alla loro Kelly. I due vorranno stare con la loro bambina e dedicarle tutte le attenzioni che merita e Hope e Finn daranno una mano. La Logan e il Finnegan, per lasciare che la famigliola stia da sola, decideranno di andare a pranzo insieme a Il Giardino. E sarà là che saranno protagonisti di un nuovo capitolo dei piani malefici di Sheila. La Carter non ha mai smesso di cercare in Deacon un alleato prezioso e lo Sharpe è ancora in bilico; non sa ancora infatti se dire di sì alla sua nuova pazza amica o tenersi ben lontano dalla nemica numero 1 dei Forrester. Suo malgrado sarà coinvolto in un gioco ancora più perverso. Sheila, rendendosi conto di avere Hope e Finn accanto, in un tavolo molto vicino a loro, metterà a segno un colpaccio.

Sheila coinvolge Deacon in un nuovo piano: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful del 5 gennaio 2022

Sheila si accorgerà che in uno dei tavoli vicino al suo ci sono Hope e Finn. Dopo essersi accertata che i due ragazzi li abbiano visti, comincerà a parlare piano a Deacon e lo convincerà a seguire le sue mosse. Prima lo prenderà per la nuca e poi gli stamperà un bacio sulle labbra, invitandolo ad assecondarla. Infine gli rivelerà che dietro le sue spalle ci sono i loro figli e che hanno assistito a tutta la scena. Lo Sharpe non capirà subito a che gioco stia giocando la sua nuova amica ma sarà costretto a lasciarla fare, senza possibilità di dire nulla e si renderà conto che la donna ha in mente qualcosa di pittoresco, per ottenere quello che vuole. Ma sino a che punto si spingerà? Vi riveliamo che Sheila metterà in scena una farsa degna di una consumata attrice di teatro e Hope e Finnegan rimarranno sconvolti nello scoprire una novità che non riusciranno a mandare giù e che puzza di bugia.

Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy in ansia per Hope e Finn

Mentre Hope e Finn cercheranno di capire cosa stiano combinando i loro genitori e perché siano in atteggiamenti intimi, Liam e Steffy si lasceranno andare a delle confessioni. I due si riveleranno di essere molto in ansia per i loro coniugi e di voler fare qualcosa per aiutarli a superare questo momento e a non farsi travolgere dalla pazzia dei loro genitori. I due ragazzi cercheranno di capire come fare per intervenire e spereranno che entrambi siano in grado di non farsi circuire né da Sheila né da Finn. E sembrerà che le loro speranze siano ben riposte.

