Beautiful Anticipazioni dal 9 al 14 gennaio 2023: Si risveglia la passione di Eric. Donna guarisce la sua impotenza!

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 9 al 14 gennaio 2023 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 9 gennaio 2023

Il momento di confessione con Donna, riserva grandi sorprese per Eric. Il Forrester si sente rinascere e corre immediatamente a casa da Quinn, per passare una notte d'amore con lei. La Logan rimane da sola e finge di essere felice di aver aiutato il suo ex marito. Brooke, raggiunta la sorella e scoperto che il Forrester è corso via, sarà molto delusa dal comportamento dello stilista, che non vede che è Donna la persona giusta per lui.

Puntata in onda Martedì 10 gennaio 2023

Hope e Finn sono ancora sconvolti per quello che hanno visto a Il Giardino e credono che i loro genitori stiano bluffando. A esserne praticamente certa è la Logan mentre il Finnegan continua ad avere qualche dubbio. I due ragazzi si domanderanno se debbano o meno credere alle parole di Sheila e Deacon. Intanto la Carter continua a fantasticare sul futuro e spera che suo figlio lasci la moglie e si fidanzi con Hope.

Puntata in onda Mercoledì 11 gennaio 2023

Eric è corso a casa per passare una notte d'amore con Quinn ma, arrivato al momento clou si è bloccato. Il Forrester comincia a ragionare che forse il problema non sia lui ma la Fuller. Quest'ultima, scossa da quanto successo ma ora convinta che le cose si possano sistemare, racconterà a Shauna tutto e le dirà di essere molto fiduciosa. Lei ed Eric torneranno a fare l'amore.

Puntata in onda Giovedì 12 gennaio 2023

Eric comincia a pensare che sia Quinn il problema della sua disfunzione erettile. Il Forrester, tornato in ufficio, racconta a Donna della notte d'amore non consumata e le dice che molto probabilmente lei è la sola che riesce a scatenare la sua passione... ed è forse l'unica che lo aiuterà a superare l'impotenza. Sheila fantastica sul suo futuro e su quello di Deacon. Lo Sharpe è spaventato dalla pazzia della Carter e vorrebbe tirarsi indietro e non partecipare al suo piano.

Puntata in onda Venerdì 13 gennaio 2023

Sheila continua a tormentare Deacon con il suo piano e gli fa capire ancora una volta di essere disposta a tutto pur di avere quello che vuole. Lo Sharpe ha però paura di perdere anche quella minima occasione che ha di ricucire il rapporto con sua figlia. Intanto Hope e Finn decidono di rivelare a Steffy e Liam quanto successo a Il Giardino. La Forrester e lo Spencer saranno convinti che si tratti dell'ennesimo tiro mancino di Sheila.

Puntata in onda Sabato 14 gennaio 2023

Mentre Hope e Finn raccontano a Steffy e Liam quello che è successo a Il Giardino, Quinn comunica a Shauna di essere pronta a passare una notte d'amore con Eric. Il Forrester è sicuramente capace di lasciarsi andare e la Fuller è grata a qualunque cosa sia successa, che abbia sbloccato suo marito. La signora Forrester ignora che il merito sia di Donna, alla quale Eric confessa il suo ormai pensiero fisso: è lei l'unica con cui riuscirà a fare l'amore. Sua moglie non ha chance.

