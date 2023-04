Beautiful Anticipazioni 10 aprile 2023: Hope ottiene quello che vuole. Deacon non rovinerà il matrimonio di Brooke!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope si farà promettere da Deacon che manterrà il segreto e non metterà in pericolo il matrimonio tra Brooke e Ridge.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 10 aprile 2023 alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Hope, dopo essersi consultata con Liam, deciderà di parlare con suo padre, per scoprire quali siano le sue reali intenzioni e se desidera o meno rivelare a Ridge quanto successo a Capodanno. La ragazza arriverà a Il Giardino e si assicurerà che lo Sharpe mantenga il segreto e protegga Brooke e il suo matrimonio. I due verranno spiati da Sheila, pronta a scoprire tutta la verità sulla notte dell'ultimo dell'anno, in cui ha cercato di mettere la sua rivale ko.

Anticipazioni Beautiful: Liam spinge Hope a parlare con suo padre

Brooke ha zittito Douglas ma il pericolo non sembra essere passato del tutto. Le Logan temono ancora che il piccolo possa rivelare a tutti i fatti di Capodanno e purtroppo i loro timori si riveleranno presto giusti. Prima però che le cose degenerino, Liam chiederà a Hope come si senta riguardo al bacio tra i suoi genitori e le domanderà se, in tutta franchezza, lei non speri in un riavvicinamento tra loro. La ragazza gli confesserà che l'idea non la disturba ma di sapere anche quanto sua madre ami Ridge e quanto tenga al loro matrimonio. Per questi motivi, penserà di affrontare lo Sharpe di persona, per assicurarsi che il loro segreto sia al sicuro.

Beautiful Anticipazioni: Hope ottiene da Deacon una promessa molto importante

Hope raggiungerà Il Giardino per parlare con Deacon e per scoprire quali siano le sue reali intenzioni. Lo Sharpe sarà molto stupito nel capire che sua figlia è al corrente di tutto e si affretterà a scusarsi per aver permesso che Brooke si ubriacasse. Hope lo tranquillizzerà; non ce l'ha con lui ma vorrà sapere cosa intende fare ora. Deacon le prometterà di non dire nulla a nessuno, ovviamente Ridge per primo, e di aiutare tutti a tenere segreto quanto successo a Capodanno. La sua sarà una promessa solenne, fatta per il bene della loro famiglia che, sebbene non sia unita, sarà sempre la cosa più importante per lui.

Anticipazioni Beautiful: Sheila origlia la conversazione tra Hope e Deacon

Hope non saprà che, con il suo arrivo, ha interrotto l'ennesima conversazione tra Sheila e Deacon. La rossa, vedendo la piccola Logan arrivare a Il Giardino, si nasconderà prontamente e rimarrà ad ascoltare. L'intento della malefica è quello di scoprire cosa sia successo la notte di Capodanno e di capire se il suo piano abbia funzionato o meno. Ovviamente quando sentirà della sbronza di Brooke e dei problemi che sembra avere causato, sorriderà malignamente. Intanto Douglas tornerà da Thomas. Il piccolo non avrà ancora capito perché sua nonna gli ha chiesto di mantenere il segreto sul suo bacio con Babbo Natale e tornerà a raccontare al padre quello che ha visto.

