Beautiful Anticipazioni 11 maggio 2023: Deacon e Hope al salvataggio di Brooke ma Ridge dice NO!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Deacon non otterrà nulla dal suo incontro con Ridge e Hope deciderà di intervenire di persona.

Nella puntata di Beautiful in onda l'11 maggio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Deacon – come prevedibile – non riuscirà a ottenere nulla da Ridge. Le Anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che lo Sharpe non convincerà il Forrester a perdonare Brooke e neanche a credere al fatto che sua moglie non abbia mai davvero voluto tradirlo. Tornato dal suo incontro, informerà sua figlia. Hope deciderà di affrontare il patrigno di persona, nella speranza che con il suo intervento le cose possano cambiare. Intanto Steffy continuerà a godersi i momenti di felicità insieme a Finn, felice per i suoi genitori e per la sua famiglia.

Anticipazioni Beautiful: Deacon fa un buco nell'acqua. Ridge non vuole ascoltarlo

Hope ha pregato Deacon di salvare il matrimonio di Brooke e nonostante la sua riluttanza, lo Sharpe ha deciso di accontentare la figlia e di presentarsi da Ridge, per parlargli di quanto successo... senza prendersi a pugni. L'incontro tra i due uomini si è rivelato più calmo del previsto ma non ha ovviamente portato a risultato sperato dalla piccola Logan. Ridge non ha voluto ascoltare alcun tipo di consiglio da parte del suo rivale e certo non ha avuto e mai avrà alcuna intenzione di farsi convincere da lui. Deacon non potrà fare altro che tornare da Hope e raccontarle come è andata.

Beautiful Anticipazioni: Hope affronta Ridge. Il Forrester dovrà ascoltarla!

Hope sarà molto delusa dal fatto che Ridge non abbia dato retta a Deacon ma lo Sharpe le farà notare che la reazione del Forrester era abbastanza scontata. La ragazza non vorrà gettare la spugna e deciderà di occuparsi personalmente della faccenda. Quanto accaduto è in parte anche colpa sua e lo dirà al suo patrigno, nella speranza che sia più magnanimo con sua madre. La giovane busserà alla porta dell'ufficio dello stilista e comincerà a dirgli che il matrimonio tra lui e Brooke non potrà essere distrutto da un errore e che, in passato, è stato scosso da cosa ben più gravi. Ridge però non vorrà dare retta neanche a lei, deluso dall'atteggiamento della moglie e ormai stanco di essere tradito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy felice per la sua nuova vita

Se per Hope questi sono momenti difficili, per Steffy è finalmente arrivato quello che sperava da tempo. La ragazza confesserà al marito di essere veramente felice per quello che sta succedendo alla sua famiglia. Avere sua madre di nuovo a Los Angeles e accanto a suo padre, è il regalo più bello che potesse ricevere. Finn sarà d'accordo con lei e i due passeranno una bella serata insieme, aspettando che Ridge e Taylor tornino a casa.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.