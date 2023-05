Beautiful Anticipazioni dall'8 al 14 maggio 2023: Thomas scopre che Sheila ha fatto ubriacare Brooke. Lo rivelerà a Ridge?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dall'8 al 14 maggio 2023. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo insieme quello che succederà nelle puntate di Beautiful in onda dall'8 al 14 maggio 2023. Ecco le Anticipazioni e le Trame degli episodi della Soap, che ci faranno compagnia nella fascia pomeridiana, dalle ore 13.45 circa: Thomas scopre che Sheila è la responsabile della notte di bagordi di Brooke e Deacon. Il ragazzo non sa cosa fare e la Carter lo prega di mantenere questo segreto. Intanto Brooke si convince che Taylor sia la donna giusta per il marito e Hope e Deacon tentano di supportarla e di non farla abbattere.

Puntata in onda Lunedì 8 maggio 2023

Nonostante Taylor tenti di calmare i suoi figli, Steffy e Thomas sono scatenati. I due ragazzi vorrebbero che il loro padre tornasse immediatamente a casa, senza se e senza ma, ma soprattutto che chiudesse la sua relazione con Brooke, che è sempre riuscita a fargli del male. Intanto Sheila, al corrente di tutto, si presenta a Villa Forrester per insultare la Logan e gioire della sua sconfitta. La Carter sarà tremendamente subdola con lei.

Puntata in onda Martedì 9 maggio 2023

Ridge sembra essersi deciso a tornare da Taylor e i due vivono dei momenti di passione, lasciandosi andare ai baci. Intanto Hope, preoccupata per la madre e sensibilmente toccata da quanto successo – tanto che pensa sia colpa sua – chiede al padre di parlare con il Forrester e di convincerlo che tra lui e la Logan non è successo nulla. Intanto a casa di Carter, lui e Paris vivono un momento magico.

Puntata in onda Mercoledì 10 maggio 2023

Brooke è furiosa contro Taylor ed è convinta che la sua rivale abbia fatto di tutto per riavere suo marito. La Logan decide di affrontare la dottoressa e si presenta da lei, per metterla in guardia e per chiederle di farsi da parte. Tra le due donne il confronto è serrato e Brooke, alla fine, ricorda alla Hayes che Ridge torna sempre da lei.

Puntata in onda Giovedì 11 maggio 2023

Deacon cerca di spiegare a Ridge che tra lui e Brooke non è successo nulla e che la Logan è e sarà sempre innamorata di lui. Purtroppo lo Sharpe non ottiene nulla se non ulteriore astio da parte del Forrester. Hope, sconsolata, decide di parlare faccia a faccia con il suo patrigno, sperando di riuscire – almeno lei – a ottenere qualcosa. Ma anche per la ragazza sarà un buco nell'acqua. Steffy invece confida a Finn di essere felice di quello che sta succedendo tra i suoi genitori.

Puntata in onda Venerdì 12 maggio 2023

Dopo il buco nell'acqua con Ridge, Deacon si presenta a casa di Brooke. Lo Sharpe le dice chiaramente che dovrebbe lasciar perdere il Forrester e lasciarsi tutto alle spalle, decidendo di stare con un uomo che la ama sinceramente, come lui. La Logan rifiuta il suo corteggiamento ma comincia a pensare di non essere la donna giusta per il marito. Hope invece è convinta di voler tornare all'attacco con Ridge, per convincerlo a tornare da sua madre.

Puntata in onda Sabato 13 maggio 2023

Steffy e Thomas spingono Taylor a non lasciare che Brooke l'abbia vinta e che la condizioni con le sue parole. Sheila si presenta a casa di Steffy, decisa a parlare con la Hayes. Viene però intercettata da Thomas, che l'accusa di essere una donna infima e di aver, in passato, rovinato la sua famiglia. Il ragazzo le chiede di andarsene immediatamente da casa, ora che i suoi genitori sono di nuovo insieme.

Thomas caccia di casa Sheila e lei furiosa, dice al ragazzo che invece di buttarla fuori dovrebbe ringraziarla. Il Forrester comincia a pensare che la donna c'entri qualcosa con la serata alcolica passata da Brooke e Deacon e la Carter conferma ma gli chiede di non dirlo a nessuno. Sarà il loro segreto. Il giovane sembra però titubante.

Liam, Wyatt e Bill pranzano insieme e trovano l'occasione giusta di parlare di Brooke e Ridge. Bill inveisce contro il Forrester mentre Brooke riferisce a Hope di aver ormai deciso di gettare la spugna e accettare che suo marito torni da Taylor.

Puntata in onda Domenica 14 maggio 2023

Deacon si ripresenta da Brooke e cerca di convincerla a non abbattersi ma soprattutto a non pensare di essere colpevole. La Logan è però convinta che Taylor sia la persona giusta per Ridge. Intanto Thomas ha la conferma che Sheila abbia fatto ubriacare Brooke ma non vuole sapere i dettagli. La Carter lo invita a non dire nulla a nessuno e a lasciare che i suoi genitori tornino insieme. Il ragazzo arriva alla Forrester Creations e suo padre, curioso di sapere cosa lo abbia trattenuto a casa e gli abbia fatto fare tardi in ufficio, gli chiede cosa stia succedendo. Sheila, che nel mentre ha raggiunto Taylor, lo chiama proprio in quel momento, spingendolo ancora una volta a tacere, per il bene della sua mamma.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.