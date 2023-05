Beautiful Anticipazioni 10 maggio 2023: Brooke gela Taylor, "Goditi finché puoi Ridge, tanto tornerà da me... come sempre!"

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Brooke si presenterà da Taylor per imporle di stare lontana da suo marito. L'incontro tra le due donne sarà esplosivo.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 10 maggio 2023, Brooke gelerà Taylor. La Logan arrivata nello studio della sua rivale, si affretterà a mettere bene in chiaro che Ridge sarà sempre suo marito. La Logan picchierà duro contro la dottoressa, ricordandole che tra le due, il Forrester ha scelto sempre e soltanto lei. La bionda inviterà la sua nemica a godersi il momento ma di prepararsi a essere sconfitta come sempre e a dover dire addio all'uomo che ama. Intanto Liam dirà a Hope di non essere per nulla d'accordo con la sua idea di chiedere a Deacon di aiutarla. Lo Spencer sarà molto preoccupato e avrà il timore che la situazione possa peggiorare.

Anticipazioni Beautiful: Brooke affronta Taylor e le intima di farsi da parte

Dopo essere stata derisa da Sheila, Brooke ha perso completamente la pazienza. Nonostante sia perfettamente consapevole di aver fatto un grosso sbaglio con suo marito e di dover fare ammenda, la bionda non permetterà che Taylor abbia campo libero... almeno non senza combattere. Si presenterà quindi nello studio della Hayes, per mettere in chiaro le cose con lei e per dirle di farsi da parte. La bionda accuserà la sua nemica di aver approfittato sin da subito della situazione e di aver voluto sabotare il suo matrimonio, facendosi sempre più vicina a Ridge. Brooke, furiosa, punterà il dito contro Taylor, dicendole di essere molto delusa dal suo comportamento. Poi la gelerà con una frase spietata.

Beautiful Anticipazioni: Brooke gela Taylor

Brooke sarà furiosa contro Taylor e l'accuserà di aver giocato sporco, sin dal suo ritorno a Los Angeles. La dottoressa si difenderà ribadendo alla sua rivale di non aver mai voluto la fine del suo matrimonio con Ridge ma le rivelerà, in totale sincerità, di provare ancora dei forti sentimenti per il suo ex marito. La Logan andrà fuori di testa davanti a questa dichiarazione e gelerà la sua nemica, ricordandole che Ridge, tra le due, ha sempre scelto lei. La inviterà a godersi questo momento di gloria ma anche di prepararsi a quando lo stilista le dirà addio per tornare dall'unica donna che abbia mai amato veramente.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam non è d'accordo con l'idea di Hope

Mentre Brooke rimetterà al suo posto Taylor e le dirà di prepararsi a quando Ridge tornerà da lei e le spezzerà di nuovo il cuore, Hope racconterà a Liam di aver pregato Deacon di aiutarla. Lo Spencer confesserà alla moglie di non essere d'accordo con lei e di pensare che la sua sia un'idea molto pericolosa. Il ragazzo sarà molto preoccupato che l'ennesimo faccia a faccia tra lo Sharpe e il Forrester possa creare ulteriori problemi e inviterà la moglie a prepararsi al peggio. Intanto a casa di Steffy, lei e Finn concorderanno sul fatto che il ritorno di Taylor sia stato una benedizione e che li abbia resi molto felici. Poco più tardi la Hayes racconterà alla figlia di essere stata aggredita da Brooke e di essere stata umiliata. La bella Forrester andrà su tutte le furie.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.