Beautiful Anticipazioni 11 aprile 2023: Douglas sconvolge Thomas. La vita di Brooke è appesa a un filo!

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata dell'11 aprile 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Douglas racconterà di nuovo a Thomas del bacio tra sua nonna e Babbo Natale mentre Grace vedrà Paris e Carter baciarsi. Intanto Sheila si farà pericolosa!

Nella puntata di Beautiful in onda l'11 aprile 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Thomas sarà sconvolto dalle parole di Douglas. Le Anticipazioni dell'episodio ci rivelano che il piccolo, dopo essere tornato con il padre, non riuscirà a mantenere la promessa fatta alla nonna e tornerà a rivelare di aver visto nonna Brooke baciare Babbo Natale. Questa volta Thomas vorrà andare sino in fondo. Intanto Sheila, uscita dal suo nascondiglio, dirà a Deacon di aver ascoltato tutta la sua conversazione con Hope e di aver capito che tra lui e la Logan c'è stata una serata alcolica. La Carter non verrà però, fortunatamente, a conoscenza del bacio. Grace invece vedrà Paris e il Walton in atteggiamenti intimi.

Douglas rivela tutto a Thomas. Brooke è nei guai: ecco le Anticipazioni di Beautiful

Brooke ha zittito Douglas ma il piccolo sembrerà non aver capito di dover mantenere un segreto e non ne capirà la gravità. Per il bambino l'aver visto sua nonna baciare Babbo Natale, è un evento molto divertente e tutti devono saperlo, per ridere e gioire con lui. Per questo quando sarà di nuovo con suo padre, il giovane Forrester tornerà a raccontare l'episodio con molto sincerità. Thomas questa volta lo starà a sentire e capirà che quello che gli sta dicendo suo figlio, non è una favola ma una verità troppo a lungo tenuta nascosta.

Anticipazioni Beautiful: Sheila esce allo scoperto. Ha sentito tutto o quasi

Hope ha ottenuto da Deacon la promessa di non dire nulla a Ridge e di proteggere Brooke. Purtroppo però né la ragazza né suo padre sapevano di essere spiati. Sheila si era nascosta dietro a una siepe, per sentire cosa i due avessero da dirsi. Una volta che la piccola Logan se ne sarà andata, la Carter uscirà allo scoperto e, divertita, dirà allo Sharpe di essere ormai al corrente della sua serata alcolica con Brooke Logan e si dirà molto soddisfatta. Fortunatamente per Hope e la sua famiglia, Sheila non avrà ascoltato del bacio e ancora ignorerà la vera ragione per cui tutti cercano di proteggere la signora di Beautiful.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Grace vede Paris e Carter baciarsi

Grace sta facendo di tutto per convincere Paris a tornare insieme a Zende. Secondo la donna, il Forrester è il partito migliore per la figlia e non dovrebbe farselo scappare. La dottoressa farà di tutto per spingere la sua secondogenita tra le braccia del Forrester e cercherà pure di allearsi con Carter, che le sembrerà un grande sostenitore di Zende. Purtroppo però dovrà cambiare idea quando si renderà conto della verità. Grace vedrà Paris e Carter baciarsi e capirà che la sua bambina ha un altro uomo per la testa ed è per questo che si è allontanata dal nipote di Eric. Ma non per molto!

