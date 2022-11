Beautiful Anticipazioni 10 novembre 2022: Finn allontana Sheila. La Carter impazzisce!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 novembre 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale 5, Finn decide di abbandonare sua madre dopo aver letto i risultati dei suoi esami. La Carter è furiosa!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 novembre 2022, in onda alle 13.45 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Steffy è riuscita a convincere Finn che il malore di Sheila sia una farsa. I risultati delle analisi confermano che la Carter non ha avuto alcun infarto e che potrebbe essersi trattato solo di un forte shock. Finnegan capisce di essere stato ingannato e di aver creduto forse fin troppo alla sua mamma. È tempo di allontanarsi. Il ragazzo lo comunica a Sheila e le intima di non farsi più vedere né da lui né da nessun altro membro della sua famiglia. La Carter è furiosa e la sua reazione violenta non si fa attendere. Perde completamente la testa e inizia a lanciare ogni cosa che trova nella sua stanza d'ospedale. La sua ira è incontenibile quanto la sua sete di vendetta.

Anticipazioni Beautiful: Steffy cerca di convincere Finn a lasciar andare Sheila

Finn è caduto nella trappola di Sheila. Steffy è piuttosto irritata dal comportamento del marito che, ancora una volta, non è riuscito a capire i piani malefici di sua madre. La ragazza è corsa in ospedale, certa che la Carter abbia simulato il suo malessere. La Forrester conosce molto bene la mente della nemica numero uno della sua famiglia e intende farlo capire pure a Finnegan. Nelle scorse puntate di Beautiful l'abbiamo vista cercare in ogni modo di persuadere l'ingenuo consorte della pericolosità della sua madre naturale ma il bel dottore è sembrato sordo alle sue richieste e ha voluto assicurarsi comunque che Sheila stesse bene. Ma quando arriveranno i risultati delle analisi tutto cambierà.

Finn dice addio a Sheila: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 novembre 2022

Finn è in bilico e non sa chi scegliere tra Steffy e Sheila. La risposta alla sua domanda arriverà finalmente nella puntata di Beautiful del 10 novembre 2022. Nell'episodio il ragazzo verrà informato del risultato delle analisi della madre e scoprirà che non c'è nulla di grave che possa aver causato il suo malessere. Deve essersi tratto di uno svenimento casuale, o dovuto allo shock oppure – come dice Steffy – potrebbe essere stato una finzione. Finnegan sembrerà capire di essersi messo in una situazione piuttosto complicata e di aver, ancora una volta, tradito la fiducia di sua moglie. Per questo si presenterà davanti a Sheila e le dirà di aver deciso di lasciarla andare, di non vederla mai più e di non voler avere più a che fare con lei. Il bel dottore alla fine sceglierà la famiglia Forrester.

Beautiful Anticipazioni Puntata 10 novembre 2022: Sheila impazzisce. La Carter è furiosa!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata del 10 novembre 2022, Sheila darà di matto. Dopo aver sentito la decisione di Finn e aver capito che per lei non c'è davvero posto nella vita del figlio, la Carter avrà un vero e proprio attacco di nervi. La vedremo cercare in ogni modo di convincere il ragazzo di dargli un'opportunità e pregare Steffy di lasciarla in pace ma purtroppo niente riuscirà a convincere i due a tornare sui loro passi. Se ne andranno dall'ospedale, lasciando la malefica rossa a lanciare qualunque cosa nella stanza e a meditare un'altra tremenda vendetta. Ora il suo odio verso i Forrester è ancora più grande che in passato.

