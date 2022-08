Beautiful Anticipazioni 10 agosto 2022: Shauna in allarme, Paris sta per rovinare Quinn!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 10 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che Shauna non riesce a fermare Paris, determinata a smascherare Quinn!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 10 agosto 2022. Nei due episodi in onda su Canale 5 a partire dalle 13.45, Paris sa che l'amante di Carter è Quinn, e non Shauna. Quest'ultima sta tentando di contattare l'amica, per avvisarla della scoperta della giovane, ma non ci riesce. Dopodiché, la Fulton senior tenta di convincere la Buckingham junior a tenere la bocca chiusa, però neanche in questa occasione ha successo. Intanto, l'avvocato fa le sue congratulazioni ad Eric per aver recuperato il rapporto con la Fuller...

Anticipazioni Beautiful: Paris è pronta a confessare!

Paris, adesso, sa tutto. La giovane ha sentito con le sue orecchie Quinn e Shauna parlare del fatto che in realtà l'amante di Carter non fosse la seconda, bensì la prima. La Buckingham junior è sconvolta, ma anche e soprattutto furiosa: la Fuller si è impietosamente presa gioco di Zoe, la quale, invece, aveva riposto in lei tutta la sua fiducia. Paris raggiunge in fretta e furia la Fulton senior e la mette al corrente di aver scoperto la verità su Quinn e l'avvocato. La giovane minaccia la donna di andare a riferirlo alla Buckingham senior, perché la sorella merita di sapere.

Shauna è in ansia, nelle Anticipazioni di Beautiful del 10 agosto 2022

Shauna sta provando a mettersi in contatto con l'amica. La bionda deve avvisare la Fuller: la Buckingham junior è entrata a conoscenza della sua tresca con il Walton ed è impaziente di raccontarlo a Zoe. La Fulton senior non è riuscita a fermarla. La mora, però, non le risponde, perché si sta godendo la sua serata romantica con Eric. Quest'ultimo, dopo aver trascorso con Quinn una notte di passione, le ha persino dato un prezioso regalo. La donna, ignara di tutto ciò che sta succedendo alla Forrester Creations, è certa che ormai niente e nessuno potrà più rovinare il suo matrimonio da favola...

Beautiful Anticipazioni: Carter si congratula con Eric...

La madre di Flo incontra di nuovo l'assistente sociale in ufficio e tenta di convincerla a tenere la bocca chiusa. Dopotutto, se la sorella scoprisse come stanno realmente le cose, ne soffrirebbe oltremodo. Tuttavia, Paris continua a restare della sua idea. Intanto, il direttore operativo della Casa di Moda, felice di aver recuperato il rapporto con la Buckingham senior, la quale a breve diventerà sua moglie, fa le sue congratulazioni al Forrester senior. Carter è contento che il suo capo abbia deciso di ricongiungersi con la Fuller, concedendole una seconda chance...

