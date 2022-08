Beautiful Anticipazioni 9 agosto 2022: Per Quinn è la fine! Paris ha scoperto la verità...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 9 agosto su Canale 5. Le Trame dell'Episodio rivelano che mentre Zoe si gode una serata romantica con Carter, e Quinn con Eric, Paris è pronta a far esplodere entrambe le coppie!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 9 agosto 2022. Nei due episodi in onda su Canale 5 a partire dalle 13.45, Paris ascolta una conversazione privata tra Quinn e Shauna, entrando così a conoscenza del fatto che l'amante di Carter è la prima e non la seconda. Intanto, però, l'avvocato fa la sua nuova proposta di matrimonio a Zoe. La Fuller, invece, pensa di aver riconquistato definitivamente Eric: dopo aver trascorso insieme una notte di passione, lui la sorprende con un regalo...

Beautiful Anticipazioni : Paris origlia una strana conversazione...

Quinn e Shauna stanno parlando della tresca che la prima ha avuto con Carter. La Fuller dice all'amica di esserle debitrice: se non fosse stato per le menzogne che sta rifilando a tutti, spacciandosi per l'amante dell'avvocato, allora il suo matrimonio con Eric sarebbe già saltato. La designer, invece, ci tiene a salvaguardare il rapporto con il marito; nonostante ciò che ha fatto, è ancora profondamente innamorata del Forrester senior, pertanto non vuole perderlo per niente al mondo. Le due continuano a confidarsi, ignorando che Paris sta origliando la loro conversazione privata... e scabrosa.

Beautiful Anticipazioni: Carter fa la proposta di matrimonio a Zoe

Zoe è stata sincera con il Walton, confidandogli le sue paure. La modella, infatti, teme che il fidanzato, dopo essere andato a letto con la Fulton, abbia iniziato a provare qualcosa per lei. Carter, però, si è affrettato a negare con forza. Il direttore operativo della Forrester Creations sa che le parole, per quanto pregne di significato, perché dettate dal cuore, non sono sufficienti per spazzare via le insicurezze della Buckingham senior; così, nel corso di una cena romantica, Carter fa all'amata la proposta per la seconda volta!

Quinn crede di aver riconquistato Eric, nelle Anticipazioni di Beautiful del 9 agosto 2022

Quinn, non sapendo che la sorella di Zoe ha ascoltato tutto ciò che lei ha confessato a Shauna, si sta godendo una bella serata in compagnia del consorte. Eric ha deciso di perdonarla una volta per tutte per aver tentato di sabotare il matrimonio di Ridge e Brooke, ed è per tale ragione che, finalmente, si abbandona alla passione con lei. In seguito, l'uomo sorprende la Fuller con un prezioso dono. La madre di Wyatt è al settimo cielo, convinta di aver finalmente riconquistato la fiducia ed il cuore di Eric. Peccato che il ciclone Paris si stia per abbattere su di lei...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.