Beautiful Anticipazioni 1° maggio 2023: Ridge passa la notte con Taylor. Scoppierà la passione?

Vediamo le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 1° maggio 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Ridge passerà la notte con Taylor e deciderà di chiudere per sempre con Brooke.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 1° maggio 2023, dalle ore 13.45 su Canale5, Ridge trascorrerà la notte insieme a Taylor. Il Forrester, dopo essere arrivato a casa di Steffy e aver ricevuto dalla sua famiglia un grande sostegno, deciderà di non tornare da Brooke e di dormire a Malibù. Lo stilista dividerà la stanza con la sua ex moglie, dopo averla baciata e averle rivelato di voler ricominciare una vita con lei. Al risveglio, Steffy e Thomas, felici di vedere i loro genitori insieme, spereranno che il loro papà lasci per sempre Brooke. Ma succederà davvero così? Intanto la Logan, furiosa, racconterà quanto successo a Hope e Liam.

Anticipazioni Beautiful: Steffy scopre che Thomas ha cacciato Brooke

Thomas si è preso la sua vendetta. Il Forrester ha impedito a Brooke di parlare con Ridge e l'ha cacciata in malo modo dalla proprietà di sua sorella. Poco dopo che la Logan se ne sarà andata, furente contro il suo figliastro, Steffy raggiungerà il fratello e scoprirà quanto successo. La ragazza sarà molto contenta che la bionda non abbia avuto alcuna chance di chiarire con suo padre e spererà che le cose tra i loro genitori si sistemino una volta per tutte. E sembrerà che i suoi desideri possano essere esauditi, visto che Ridge bacerà Taylor e le prometterà di tornare da lei e dai loro figli, chiudendo per sempre il suo matrimonio.

Beautiful Anticipazioni: Ridge passa la notte con Taylor

Ridge deciderà di dormire nella casa sulla scogliera e passerà la notte in compagnia di Taylor, nella sua stanza. Tra i due ci sarà solo un bacio, nulla di più, ma questo momento sembrerà rinsaldare il loro antico amore. Al risveglio, i due innamorati prometteranno di non lasciarsi mai più ma prima che la loro relazione possa ricominciare, il Forrester avrà una missione da compiere: chiudere definitivamente con Brooke. I due arriveranno nel salone e Steffy e Thomas spereranno che i loro genitori siano finalmente tornati insieme. Lo stilista li informerà di averci pensato a lungo e di aver capito che il suo posto è accanto alla loro madre. Dirà loro di dover però tornare alla Villa, per chiarire le cose con Brooke ma prometterà di fare presto. Steffy, preoccupata, lo abbraccerà forte, per poi lasciarlo andare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke, furiosa, racconta tutto a Hope e Liam

Brooke passerà la notte da sola e l'indomani racconterà a Hope e Liam di come Thomas le abbia impedito di vedere Ridge. I due ragazzi sbiancheranno e si arrabbieranno moltissimo contro il giovane Forrester, colpevole di essersi messo un'altra volta in mezzo. La Logan senior spererà che suo marito torni presto a casa e si interrogherà se abbia o meno passato la notte a Malibù, in compagnia di Steffy o ancora peggio di Taylor. Per scoprire cosa sia successo, deciderà di chiedere aiuto sia a Liam che a Eric.

