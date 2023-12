Anticipazioni TV

Jacqueline MacInnes Wood e Thorsten Kaye, alias Steffy e Ridge Forrester, hanno vinto i cinquantesimi Daytime Emmy Awards.

Grande festa a casa Forrester. Jacqueline MacInnes Wood e Thorsten Kaye, alias Steffy e Ridge di Beautiful, hanno vinto i cinquantesimi Daytime Emmy Awards. Ecco cosa è successo nella cerimonia andata in onda ieri notte negli Stati Uniti.

Beautiful: Jacqueline MacInnes Wood e Thorsten Kaye vincono i cinquantesimi Daytime Emmy Awards

Beautiful si conferma una delle drama series più vincenti. Anche se quest’anno il titolo di migliore serie del daytime è andato a General Hospital, la nostra soap si è aggiudicata due titoli importantissimi: quello di miglior attrice e di attore protagonista. E a portarsi a casa il premio sono stati Jacqueline MacInnes Wood e Thorsten Kaye.

Gli interpreti di Steffy e Ridge sono stati premiati per le loro performances in un anno di grandi sconvolgimenti nelle trame di Beautiful. Al pubblico del daytime è piaciuta la loro interpretazione di alcuni tra i momenti più drammatici vissuti dai Forrester, nell’ultimo anno, tra cui la morte di Finn, il mancato matrimonio tra Taylor e Ridge e la furia di quest’ultimo contro suo figlio Thomas, colpevole di averlo ingannato.

I due attori, presenti alla cerimonia insieme a un nutrito numero di loro colleghi sul set, tra cui Henry Samiri, il “piccolo” Douglas Forrester, candidato al titolo di miglior giovane interprete in una serie drammatica, e Krista Allen, candidata come miglior attrice non protagonista.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.