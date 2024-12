Ballando con le stelle, le anticipazioni di sabato 14 dicembre, ballerini per una notte: Francesca Chillemi e Fabio Fognini

Anticipazioni TV

Oggi, in prima serata su Rai1, l'undicesimo appuntamento con il dance show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle.

Oggi, sabato 14 dicembre, in prima serata su Rai1, l'undicesimo appuntamento con il dancing show di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle, le anticipazioni di sabato 14 dicembre

I ballerini per una notte della semifinale di Ballando con le Stelle 2024, in programma sabato 14 dicembre, saranno l’attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini. Francesca si esibirà in un tango sulle note di Por una Cabeza insieme al ballerino Moreno Porcu. L’ex Miss Italia sarà affiancata da Alessandro Siani, regista e protagonista della commedia natalizia Io e te dobbiamo parlare, in uscita al cinema il 19 dicembre. Inoltre, sarà presente anche Leonardo Pieraccioni, co-protagonista del film.

Fabio Fognini, invece, si cimenterà in un boogie sulle note di Great Balls of Fire, accompagnato da Giada Lini.

La serata si aprirà con Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che partiranno con i 30 punti conquistati nella prima semifinale. La Rocca ha preso il posto di Samuel Peron, costretto a fermarsi a causa di un infortunio, mentre quest’ultimo aveva appena sostituito Angelo Madonia, allontanato dal programma dopo una lite accesa in studio con Selvaggia Lucarelli, con riferimenti alla sua compagna Sonia Bruganelli.

Le coppie in gara per conquistare un posto nella finale del 21 dicembre sono:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Federica Nargi e Luca Favilla

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca

Tommaso Marini e Sophia Berto

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina (ripescati).

Le performance saranno sempre più impegnative, con l’obiettivo di sorprendere pubblico e giuria, conquistando l’accesso all’ultima puntata prevista pochi giorni prima di Natale.

La semifinale di Ballando con le Stelle, ci aspetta stasera a partire dalle 20.35 su Rai1