TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre, Renato Zero ballerino per una notte
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anticipazioni TV

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre, Renato Zero ballerino per una notte

Anita Nurzia

Oggi, sabato 18 ottobre 2025, in prima serata, su Rai 1, la quarta puntata di Ballando con le Stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre, Renato Zero ballerino per una notte

Ballando con le stelle il dance show condotto da Milly Carlucci torna oggi, sabato 18 ottobre alle 21.25 su Rai 1 per un'altra serata ricca di sorprese e nuove sfide.

Ballando con le stelle: le anticipazioni della puntata di sabato 18 ottobre 2025

La competizione fra i Vip è sempre più accesa, le esibizioni dal vivo sono sempre più spettacolari, così come gli abiti di scena dal gusto glamour e la scenografia arricchita dalla realtà aumentata. Un’edizione ricca di colpi di scena che continua ad appassionare e catturare l’attenzione del pubblico e di migliaia di followers.
 

Nessun eliminato sabato scorso e al primo posto in classifica si piazzano a pari merito Francesca Fialdini con Giovanni Pernice e Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca. Ballerino per una notte della quarta puntata: Renato Zero. Dopo aver da poco lanciato il suo ultimo album “l’orazero”, l’artista, interprete e cantautore che ha accompagnato intere generazioni, metterà in luce le sue abilità anche nel ballo. Renato Zero si cimenterà in una coreografia speciale con tutti i maestri sulle note di “Senza” e farà riascoltare uno dei suoi capolavori che hanno segnato la storia della musica italiana.
 

Dopo settimane di interminabili prove queste le coppie che scenderanno in pista sabato 18 ottobre: Andrea Delogu-Nikita Perotti; Barbara D’Urso-Pasquale La Rocca; Emma Coriandoli-Simone Di Pasquale; Fabio Fognini-Giada Lini; Filippo Magnini- Alessandra Tripoli; Francesca Fialdini-Giovanni Pernice; Beppe Convertini-Veera Kinnunen; Marcella Bella-Chiquito; Martina Colombari-Luca Favilla; Nancy Brilli- Carlo Aloia; Paolo Belli-Anastasia Kuzmina; Rosa Chemical- Erica Martinelli.
 

I Vip in gara, affiancati dai loro maestri, per la quarta puntata hanno realizzato coreografie ancora più elaborate per conquistare i telespettatori, ma anche la giuria in studio, capitanata da Carolyn Smith. Al suo fianco, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come lo scorso anno al fianco di Rossella Erra ci sono i volti di Sara Di Vaira e Matteo Addino sempre nella veste di “Tribuni del popolo”. Le tre voci avranno la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle. Immancabile il custode del tesoretto, Alberto Matano, conduttore di “Vita in Diretta”.

Come sempre, una coppia al termine della puntata, potrebbe essere eliminata, ma tutte, a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara. Molte saranno le prove che le dodici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma non solo perché dovranno anche sottoporsi a delle vere e proprie prove a sorpresa che saranno valutate ovviamente dalla giuria di esperti e da quella popolare.
La musica di ogni singola puntata è affidata come sempre alla Paolo Big Band. I brani, suonati rigorosamente live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

La quarta puntata della ventesima edizione di Ballando con le Stelle ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Rai1

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Grande Fratello, Grazia Kendi rivela di avere una cotta per un concorrente: ecco di chi si tratta (VIDEO)
gossip TV Grande Fratello, Grazia Kendi rivela di avere una cotta per un concorrente: ecco di chi si tratta (VIDEO)
La forza di una donna: Sirin diventerà più buona? Ecco la nostra opinione al riguardo
anticipazioni TV La forza di una donna: Sirin diventerà più buona? Ecco la nostra opinione al riguardo
Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo"
news VIP Ballando con le Stelle, Marcella Bella in collera con la giuria: "Non sono gratificata, ho perso l'entusiasmo"
Amici 25: Chi è Riccardo Stimolo? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5
news VIP Amici 25: Chi è Riccardo Stimolo? Età, Genitori, Instagram. Tutto sul Cantante del Talent Show di Canale5
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Delia e Botteri in crisi, lo stilista è geloso?
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Delia e Botteri in crisi, lo stilista è geloso?
Chiara Nasti allontana le polemiche, le romantiche foto con il marito Mattina Zaccagni
news VIP Chiara Nasti allontana le polemiche, le romantiche foto con il marito Mattina Zaccagni
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina sospetta di Jacobo, il suo fidanzato la sta truffando?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina sospetta di Jacobo, il suo fidanzato la sta truffando?
Uomini e Donne, parla Ciro dopo le voci su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "Mancanza di rispetto"
news VIP Uomini e Donne, parla Ciro dopo le voci su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri: "Mancanza di rispetto"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV