Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco qual è il miglior ristorante tipico di Carrara

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme chi ha vinto la terza puntata di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti ed è il miglior ristorante tipico di Carrara tra l’Osteria Al Fienile di Ernesto, la Locanda Patrizia di Francesca, la Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena e il Ristorante Capannina Ciccio di Silvia.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti è arrivato a Carrara per trovare il miglior ristorante tipico della zona. Nella puntata in onda ieri, 5 dicembre 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW, si sono sfidati l’Osteria Al Fienile di Ernesto, la Locanda Patrizia di Francesca, la Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena e il Ristorante Capannina Ciccio di Silvia. Ma chi ha vinto la terza tappa del programma capitanato da Alessandro Borghese e arrivato a festeggiare i dieci anni?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la terza tappa della decima stagione è arrivata a Carrara

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti festeggia i suoi dieci anni e dopo la prima puntata, una tappa-evento itinerante alla ricerca della miglior pizzeria contemporanea e la seconda sulla meravigliosa isola di Lampedusa, è arrivato a Carrara per la terza appassionante sfida.

Nella terza tappa di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, lo chef ha cercato il miglior ristorante tipico di Carrara, una città nota per il suo marmo bianchissimo e caratteristica per la sua proposta gastronomica tra mare e terra. Piatto special della puntata sono stati i muscoli ripieni. Durante l’episodio i concorrenti si sono lungamente confrontati su questo special, che non sempre ha convinto, spesso per via della mancanza di mordente. I menu hanno diviso i partecipanti che hanno più volte sottolineato il non rispetto della tradizione dei loro rivali. Tra i piatti più commentati c’è stata la torta di riso, ordinata e assaggiata durante ogni pranzo. Al tavolo di confronto non sono mancati attacchi soprattutto contro chi, secondo i propri avversari, ha usato strategia e poca obiettività.

Ma chi ha vinto tra l’Osteria Al Fienile di Ernesto, la Locanda Patrizia di Francesca, la Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena e il Ristorante Capannina Ciccio di Silvia?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi ha vinto la tappa a Carrara

La terza tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ci ha portati a Carrara, alla scoperta del migliore ristorante tipico. A vincere la puntata è stata Francesca con la sua Locanda Patrizia. Ecco la classifica finale:

La Locanda Patrizia di Francesca: La Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena; Il Ristorante Capannina Ciccio di Silvia; L’Osteria al Fienile di Ernesto.

Il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti proseguirà con le nuove tappe: il Canavese (Piemonte), Senigallia, Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia e Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento dedicate alla pasta fresca e le osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo special guest Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.