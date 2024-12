Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: Stasera la prima puntata-evento alla ricerca della migliore pizzeria contemporanea

Anticipazioni TV

Ricomincia Alessandro Borghese - 4 Ristoranti. Quest'anno il programma in onda su Sky e in Streaming solo su NOW festeggia 10 anni e lo fa con tre puntate speciali e nuove sfide sempre più appassionanti. La prima puntata-evento va in onda oggi, 22 dicembre 2024. Alessandro Borghese cerca la migliore pizzeria contemporanea d'Italia.

I festeggiamenti cominciano questa sera, domenica 22 dicembre 2024, su Sky e in Streaming solo su NOW, alle ore 21.15. Alessandro Borghese – 4 Ristoranti riparte oggi con una nuova edizione, con cui si festeggiano i 10 anni del programma.

E per festeggiare in grande arrivano tre puntate-evento e nuove location tutte da scoprire. Il primo episodio è la prima puntata speciale (evento) di questa stagione e ci porterà alla scoperta della Migliore Pizzeria Contemporanea d’Italia. Scopriamo insieme cosa succederà e tutte le anticipazioni dell’appuntamento che ci aspetta oggi.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: La prima puntata-evento va in onda stasera su Sky e NOW

La nuova stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti sarà ricca di novità e grandi sorprese, quelle che ci vogliono per festeggiare alla grande un compleanno importante. Lo show guidato da Alessandro Borghese compie dieci anni e per celebrare questo grande traguardo sono previste, oltre ai classici episodi con la classica struttura delle scorse stagioni, delle puntate-evento, due di queste in itinere. Ma cosa vuol dire? Significa che non solo si cambierà ristorante ma si cambierà proprio regione. E succederà nella puntata dedicata alla ricerca della migliore pizzeria contemporanea d’Italia, in onda stasera, e in quella dedicata a trovare il migliore ristorante con laboratorio di pasta fresca d’Italia. Ci sarà poi una puntata con un ospite speciale, che accompagnerà Borghese a trovare la miglior Osteria Verace di Roma Est.

Ma veniamo alla puntata di questa sera, 22 dicembre 2024, ovvero quella che vedrà protagonisti 4 pizzaioli di ogni parte d’Italia, sfidarsi a suon di impasti per vincere il titolo di migliore pizzeria contemporanea d’Italia. Borghese ha rivelato di aver voluto partire dai giovani per festeggiare il compleanno del suo 4 Ristoranti ma anche di voler cominciare dalle pizzerie, ormai non più di serie B rispetto ai ristoranti. Lo chef ha voluto dimostrare quanta passione c’è in molti ragazzi che si innamorano della cucina e si dedicano interamente a questo duro lavoro. Che siano piatti gourmet o che siano “pizze semplici” non cambia e conta solo l’amore per le proprie cucine.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i 4 concorrenti, pizzaioli, di Stasera

La pizza è Patrimonio Immateriale dell’Umanita secondo l’Unesco ed è uno dei simboli della cucina e della cultura italiana. Non poteva che partire da qui il nuovo viaggio di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Ingredienti base, semplici e comuni, che possono essere combinati in vari modi così come sono tante le farciture possibili. Alcune pizze rimangono vicine alla tradizione, altre vogliono essere delle vere innovazioni. Lo dimostreranno i 4 pizzaioli, di diverse parti d’Italia, in gara nella prima puntata-evento in onda oggi, 22 dicembre 2024, su Sky Uno e su NOW, alle ore 21.15. La missione di questo primo episodio è trovare la migliore pizzeria contemporanea d’Italia. Ma ecco chi ci sarà in gara:

Davide Ruotolo , pizzaiolo di Palazzo Petrucci Pizzeria , nel centro storico di Napoli : la pizzeria è una delle pochissime di Napoli, inserita con la menzione nella prestigiosa Guida Michelin ed è anche nelle classifiche “50 Top Pizza Italia 2024” (al 24esimo posto) e “50 Top Pizza World 2024”. Davide ha 28 anni ed è stato eletto “Giovane dell’anno 2022” nella classifica 50 Top Pizza secondo La Repubblica, “Miglior Pizzaiolo Giovane” secondo il Premio Mulino Caputo e “Pizzaiolo dell’Anno 2023” per il trofeo Tutto Pizza Contemporanea. Il locale si trova in Piazza San Domenico Maggiore . Il giovane pensa che per ottenere questi risultati si debba essere un pochino autoritari. Nel suo locale propone una pizza rispettosa della tradizione partenopea , con un pizzico di contemporaneo ma soprattutto con il rispetto dei prodotti stagionali. La sua pizzeria è composta di tre sale dall’aspetto contemporaneo e minimalista e con una terrazza che offre una vista sulla piazza e sull’obelisco;

Le regole di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti saranno sempre le stesse anche per le puntate-evento. Ogni ristoratore inviterà nel proprio ristorante gli avversari, che dovranno dare un voto da 0 a a 10 in quattro categorie - location, menu, servizio e conto – a cui si aggiungerà una quinta, lo special, differente in ciascuna puntata perché collegata al tema dell’episodio. Nella puntata di questa sera lo special sarà la Pizza Margherita, la regina di tutte le pizze. I voti rimarranno segreti sino al tavolo del confronto finale e le votazioni di Alessandro Borghese verranno svelate solo alla fine, quando verrà eletto il vincitore. E come sempre Borghese potrà ribaltare o confermare la classifica!

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.