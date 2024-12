Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: La seconda tappa della stagione 10 arriva a Lampedusa tra natura, mare e pesce fresco

Anticipazioni TV

Continuano i festeggiamenti per i dieci anni di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti. La seconda tappa della nuova edizione arriva a Lampedusa tra mare, natura e pesce fresco. Chi vincerà la sfida numero 2 di questa stagione numero dieci?

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti continua a festeggiare i suoi dieci anni con una stagione ricca di novità, di puntate-evento e di tappe dal grande fascino. Questa sera, 29 dicembre 2024, Borghese arriva a Lampedusa per cercare il miglior ristorante di questa splendida isola, situata nella parte più meridionale dell’Italia, più vicina all’Africa che alla Sicilia. L’appuntamento è come sempre alle ore 21.15 su Sky Uno e in Streaming solo su NOW.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: La seconda tappa è a Lampedusa

Alessandro Borghese arriva a Lampedusa per la seconda tappa del suo 4 Ristoranti. La seconda puntata, in onda oggi, ci porterà alla scoperta di un’isola a metà tra due continenti e dalle tradizioni culinarie millenarie. La sua storia si perde nella notte dei tempi e per questo è scritta quasi in tutte le lingue, visto che vi sono passati Greci, Fenici, Arabi e Romani.

Lampedusa sprigiona bellezza sia grazie alla sua natura – vanta spiagge tra le più belle d’Italia come l’Isola dei Conigli – sia grazie alla sua tradizione culinaria, fatta di ricette antiche e mediterranee, che omaggiano l’ingrediente principale del territorio: il pesce fresco. Tra i piatti più famosi ci sono il cous cous, la pasta con le sarde, gli spaghetti alla bottarga e la cernia alla lampedusana.

Sarà in questa isola ricca di storia e di bellezza, al confine tra Italia e Africa che si sfideranno 4 ristoratori, pronti a dimostrare che il loro locale è il migliore di tutti. Scopriamo insieme chi saranno i concorrenti in questa seconda tappa mediterranea.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i concorrenti-ristoratori della seconda tappa

La seconda tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ci porta alla scoperta del Miglior Ristorante di Lampedusa. In questa puntata si sfideranno: U’ Calacciuni di Rossella, Le mille e una notte di Rossella, Il Balenottero di Angela e Portu ‘Ntoni di Maria Concetta. Il piatto special sarà il sugo di triglie.

U’Calacciuni , è gestito da Rossella ed è situato in una posizione strategica nell’omonima baia, crocevia di centinaia di turisti e a pochi passi dal mare. Rossella lavora in cucina come aiuto-cuoca e cura la presentazione dei piatti per renderli “instagrammabili”. Il locale, seppur semplice, si presta molto ad essere fotografato. La giovane ristoratrice in gara è determinata, ambiziosa e crede molto nel gioco di squadra ma pretende anche tanto da chi collabora nel ristorante di famiglia. La cucina proposta nel locale è semplice e propone prodotti del territorio e l’immancabile pane fresco. Non c’è alcuna traccia di aglio e cipolla;

Le regole del gioco sono sempre le stesse: tutti e quattro i ristoratori – compreso Alessandro Borghese - verranno ospitati nei locali dei loro avversari e dovranno giudicare – con un voto da 0 a 10 - i ristoranti rivali in base a 4 categorie: location, menu, servizio e conto. A questi si aggiungerà la quinta categoria, ovvero il piatto special. Le votazioni rimarranno segrete sino al tavolo del confronto finale. I voti di Borghese saranno svelati solo alla fine della puntata, quando verrà svelato il vincitore, e potranno ribaltare o confermare la classifica provvisoria.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.