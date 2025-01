Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: La terza tappa arriva a Carrara alla ricerca del miglior ristorante tipico

Anticipazioni TV

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti arriva a Carrara alla ricerca del miglior ristorante tipico della zona. Scopriamo insieme chi sono i concorrenti della nuova tappa della decima stagione del programma in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.

La terza tappa di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ci aspetta stasera, domenica 5 gennaio 2025, alle ore 21.15 su Sky Uno e in Streaming solo su NOW. La nuova sfida guidata dallo chef Borghese si svolgerà nella città di Carrara, dalla storia antichissima e conosciutissima grazie al suo prezioso marmo. Ma chi si sfiderà per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante tipico di Carrara? Scopriamo chi saranno i ristoratori e ristoranti in gara.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: la sfida continua nella marmorea Carrara

Alessandro Borghese continua i festeggiamenti del decimo anno del suo 4 Ristoranti in un territorio al confine tra Toscana e Liguria, abbracciato dalle Alpi Apuane ma con uno sguardo rivolto al mare. La sfida arriva a Carrara, conosciuta come la “città dell’oro bianco”, ovvero del marmo. Carrara è il centro di una vasta estensione che custodisce, vicino alle cave, frazioni e piccoli borghi molto affascinanti come Bedizzano, Fossone e Colonnata ma anche mete turistiche ideali per chi non rinuncia alla spiaggia, come Marina di Carrara. Proprio in questa parte d’Italia, un vero e proprio luogo di incontro tra il mare e la terra, lo chef troverà una tradizione gastronomica unica, con ricette povere ed eccellenze, come muscoli ripieni, taglierini nei fagioli, baccalà marinato, torta di riso e il celebre lardo di Colonnata. I ristoranti hanno un’offerta di mare e di terra e c’è un grandissimo rispetto sia per le osterie, molto popolari tra gli scavatori, sia per quel guizzo di modernità che molti ristoratori cercano di dare al loro locale. Nella puntata che vedremo il 5 gennaio 2025, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti avrà il compito di eleggere il miglior ristorante tipico, tra tradizione e innovazione. Scopriamo insieme chi si sfiderà per questo ambito titolo.

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti: ecco chi sono i concorrenti in gara a Carrara

4 ristoranti in gara nella terza puntata di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti saranno: l’Osteria Al Fienile di Ernesto, la Locanda Patrizia di Francesca, la Trattoria Pizzeria Ometto di Lorena e il Ristorante Capannina Ciccio di Silvia. Scopriamo di più su di loro:

Osteria Al Fienile : l’osteria è, come dice il nome, un vecchio fienile ristrutturato a Fossone , una frazione di Carrara. Il locale conserva ancora tutta la sua rusticità e fa sentire il cliente a casa. Ernesto è il titolare e il cuoco ed è un uomo molto serio e sicuro di sé. Forse merito del suo passato da dirigente aziendale, che scopre la passione per la cucina pochi anni fa e offre una cucina varia, con piatti tipici e stravaganti;

: l’osteria è, come dice il nome, a , una frazione di Carrara. Il locale conserva ancora tutta la sua rusticità e fa sentire il cliente a casa. e il ed è un uomo molto serio e sicuro di sé. Forse merito del suo passato da dirigente aziendale, che scopre la passione per la cucina pochi anni fa e offre una cucina varia, con piatti tipici e stravaganti; Locanda Patrizia : la locanda è situata nel centro di Carrara ed è anche un punto di riferimento in città anche grazie alla sua collocazione nella celebre Piazza delle Erbe. Il ristorante è un’ex drogheria di cui ancora oggi conserva il bancone principale. Francesca è la proprietaria e responsabile di sala ed è molto coraggiosa visto che si è buttata nell’avventura nel mondo della ristorazione solamente due anni fa. Nel suo locale propone una cucina tipica e semplice ma elegante e genuina, che rispecchia lo stile della location;

: la locanda è situata nel ed è anche un punto di riferimento in città anche grazie alla sua collocazione nella celebre Piazza delle Erbe. Il ristorante di cui ancora oggi conserva il bancone principale. e ed è molto coraggiosa visto che si è buttata nell’avventura nel mondo della ristorazione solamente due anni fa. Nel suo locale propone una cucina tipica e semplice ma elegante e genuina, che rispecchia lo stile della location; Pizzeria Trattoria Ometto : il locale è nato nei primi anni ’70 ed è situato nella frazione di Bedizzano , da tempo un punto di riferimento dei cavatori . Non è un caso che sia situata nel Parco Naturale delle Alpi Apuane poco sopra Carrara e che vanti una spettacolare vista sulle cave di marmo . Lorena è la titolare e cuoca ed è una persona vivace, ironica e instancabile, con una grande passione per il ballo. La pizzeria-trattoria propone un menù dedicato alla tradizione carrarina, in un ambiente dove il marmo la fa da padrone, dai pavimenti ai tavoli;

: il locale è nato nei primi anni ’70 ed è situato nella frazione di , da tempo un . Non è un caso che sia situata nel poco sopra Carrara e che vanti una sulle . ed è una persona vivace, ironica e instancabile, con una grande passione per il ballo. La pizzeria-trattoria propone un menù dedicato alla tradizione carrarina, in un ambiente dove il marmo la fa da padrone, dai pavimenti ai tavoli; Ristorante Capannina Ciccio: il locale è situato nel cuore di Marina di Carrara e si sviluppa su tre piani. Questo lo rende spazioso, ampio e luminoso. Dalla terrazza superiore si possono ammirare sia le suggestive cave di marmo che il porto. Silvia è la titolare e responsabile di sala ed è una donna solare, empatica e accogliente, ma sul lavoro è anche molto esigente. Pone particolare attenzione all’ordine e alla precisione e si arrabbia se i dipendenti non si dimostrano operosi. Il punto di forza del locale è la sua proposta di pesce ma nel menu non mancano i piatti della tradizione.

I 4 ristoranti con i loro rispettivi ristoratori saranno invitati nel locale dei propri avversari e dovranno valutarlo – così come Borghese – con un voto da 0 a 10 in 4 categorie: location, menu, servizio e conto. A queste categorie se ne aggiunge una quinta, lo special, un piatto comune a tutti i ristoranti, che in questa puntata saranno i muscoli ripieni alla carrarina, realizzati con ingredienti poveri come mortadella, uova, pan grattato, pane, pomodoro che danno vita a una ricetta gustosa.

I voti di ciascuno di loro rimarranno segreti sino al tavolo del confronto finale mentre quelli di Borghese saranno svelati solo alla fine della puntata, quando verrà annunciato il vincitore.

Il viaggio di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti proseguirà con le nuove tappe: il Canavese (Piemonte), Senigallia, Viterbo, Trani, la riva trentina del Lago di Garda, Cremona e provincia e Treviso. In arrivo anche altre due puntate-evento dedicate alla pasta fresca e le osterie veraci di Roma Est, con l’attesissimo special guest Lillo.

Alessandro Borghese - 4 Ristoranti va in onda ogni domenica, alle ore 21.15 su Sky e in Streaming solo su NOW.