Out, il corto a tema gay della Pixar bandito in Russia?

L'organo della Federazione Russa che si occupa delle comunicazioni ha scritto una lettera rivolta alla Disney, mettendola in guardia dal distribuire in Russia il corto Out della Pixar, con un protagonista gay.

Se avete seguito la serie di cortometraggi animati Sparkshorts di casa Pixar su Disney+, forse vi siete imbattuti in Out (2020), scritto e diretto da Steven Clay Hunter, già capo-animatore degli Incredibili (tra gli altri): ebbene, in Russia si sta tentando preventivamente di bandirlo, a causa della sua tematica omosessuale. Nel corto si racconta di Greg, un ragazzo gay che vive con il suo compagno ma ha il terrore di fare coming out con i suoi genitori: il papà e la mamma arrivano a sorpresa a far visita al figlio per aiutarlo in un trasloco, per cui Greg s'industria goffamente per coprire ogni traccia della sua relazione. Per sua fortuna, una magia lo aiuterà a trovare una connessione inaspettata con i suoi genitori...

Out, le ragioni del divieto in Russia per il cortometraggio Pixar

Il cosiddetto Roskomnadzor, organo della Federazione Russa che controlla le comunicazioni, ha indirizzato alla Disney una lettera nella quale mette in guardia dal diffondere in Russia il corto Out, perché "nega i valori della famiglia e promuove relazioni sessuali non tradizionali" di fronte a un pubblico di bambini. Teoricamente l'omosessualità non è illegale in Russia, però nel 2013 è stata con una legge proibita appunto tale "propaganda" tra i minori. È una maniera tuttavia di limitare moltissimo il materiale con questi contenuti anche per gli adulti, perché il solo fatto che un minore possa imbattersi in queste rappresentazioni basta a impugnare la regolamentazione: è capitato un paio di settimane fa anche per una pubblicità di Dolce & Gabbana, raffigurante il bacio di due donne, non proprio un'immagine con target infantile (né sarebbe automaticamente l'infanzia il target dell'animazione, ma questo è - ahimé - un altro discorso).

L'azione del Roskomnadzor è clamorosamente preventiva, perché Out è finora disponibile solo su Disney+ e la piattaforma in Russia non è nemmeno attiva. La Disney per ora non ha commentato la lettera.