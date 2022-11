Willow: la nostra intervista esclusiva ai protagonisti della serie Disney+

Speciali Serie TV

Dal film fantasy di Ron Howard del 1988 nasce la serie Willow, che arriverà su Disney + il 30 novembre. Oltre al protagonista Warvick Davis, arrivano nuovi attori. Ecco la nostra intervista a Ellie Bamber, Eryn Kellyman e Amar Chada-Patel, bravissimi ad evitare il rischio spoiler.

Per il suo sesto film da regista, nel 1988, Ron Howard scelse il genere fantasy, che è sempre stato popolare al cinema. Nacque Willow, una fiaba dark il cui soggetto era stato scritto da George Lucas, interpretata nei ruoli principali da Warvick Davis e Val Kilmer, dalla sua futura moglie Joanne Whalley e da Billy Barty, storico attore ed attivista, fondatore della Little People of America per i diritti delle persone affette da nanismo, attivo fin dal cinema degli anni Trenta. Fu un film pionieristico, girato nel Galles e in Nuova Zelanda, dove vennero realizzati anche gli effetti speciali dalla Industrial Light & Magic. Willow ottenne un buon successo di pubblico, ma non fu un blockbuster, però c'era qualcosa dentro che ha germogliato negli anni e che rinasce oggi, con la tecnologia odierna, come base dello show di Disney+ Willow - La serie, in 8 episodi, che vedremo dal 30 novembre.



Willow: Trailer Italiano: Willow: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Disney+ - HD

La serie è stata presentata qualche settimana fa in anteprima a Lucca Comics & Games. Ad affiancare due dei protagonisti storici, Warvick Davis, che torna nel ruolo di Willow e Joanna Wholley in quello della regina Sorsha, ci sono degli attori giovanissimi che all'epoca in qualche caso non erano ancora nati. Noi abbiamo incontrato Ellie Bamber, che interpreta Dove, Erin Kellyman, che è Jade e Amer Chadha-Patel che interpreta Boorman, ladro e avventuriero, per qualche veloce domanda. Ovviamente sia loro che noi siamo stati attentissimi al rischio (concreto) di spoiler.





Willow: qualche curiosità sugli attori intervistati e dove li abbiamo già visti

Partiamo da Erin Kellyman, che nel film è Jade, una spadaccina cresciuta a palazzo e intima della principessa Kit (Ruby Cruz), che si unisce alla quest quando il principe viene rapito dalle creature malvagie che assediano il regno, fino ad allora protetto e pacifico. L'attrice inglese ha 24 anni e l'abbiamo vista in Solo - A Star Wars Story al cinema, nel ruolo di Enfys Nest, ma anche in tv nell'adattamento BBC de Les Misérables, dove ha ricoperto la parte di Eponine e in The Falcon and The Winter Soldier. Ha origini multirazziali ed è apertamente gay. Come lei, anche Ellie Bamber è inglese, e ha 25 anni. Le due si sono già incontrate sul set di Les Misérables, dove Ellie era Cosette. Al cinema è stata Lydia Bennet nel mashup PPZ - Pride Prejudice and Zombies e ha interpretato Animali notturni di Tom Ford e Lo schiaccianoci e i quattro regni. È stata fidanzata con Richard Madden dal 2017 al gennaio 2019. Attivissimo sui social, dove si presenta come attore, regista e modello, è il simpaticissimo Amar Chadha-Patel, di origini chiaramente indiane. Di lui si sa ben poco, se non che ha 35 anni e lavora dai primi anni Novanta. Però non ha ancora una pagina su wikipedia. Molte le serie in cui è apparso, tra cui Year of the Rabbit, Beecham House, The Third Day e Sex Education. Dato quel che abbiamo visto in Willow, sarà un piacere ritrovarlo in futuro.