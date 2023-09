Una mamma per amica, è tempo di rewatch: I migliori 10 episodi per godersi l'autunno

Speciali Serie TV

Riguardare Una mamma per amica è sempre un buona idea quando iniziano a cadere le prime foglie e le temperature scendono: ecco 10 episodi che creano l'atmosfera autunnale perfetta.

C'è una serie che grida 'autunno' più di Una mamma per amica? Non crediamo. Ormai dal quel lontano 5 ottobre 2000, quando negli Stati Uniti andò in onda il primo episodio, le ragazze Gilmore interpretate da Lauren Graham e Alexis Bledel sono la compagnia perfetta nelle prime giornate autunnali. Il merito, ovviamente, è soprattutto dell'ideatrice Amy Sherman-Palladino che è stata in grado di creare un immaginario ben riconoscibile attorno alla fittizia cittadina del Connecticut, Stars Hallow, in cui è ambientata la serie: viali colorati di foglie arancioni, tiepidi maglioni e cappotti con cui affrontare il primo freddo e fiumi di caffé caldo al Luke's Café. Naturalmente Una mamma per amica ha anche episodi ambientati durante le altre stagioni, eppure negli anni si è creata la fama di serie più amata da chi adora questa stagione dell'anno e inserisce nella propria fall bucket list (la lista delle cose da fare in autunno) un rewatch della serie. Se anche voi siete pronti con tisana e copertina per fare una maratona di Una mamma per amica, vi segnaliamo i 10 episodi di Gilmore Girls che più di tutti ci fanno immergere nelle atmosfere autunnali e sono una coccola per l'anima e l'umore.

Una mamma per amica: I migliori 10 episodi autunnali

Stagione 1, episodio 1 - Uno splendido futuro (pilota)

Il rewatch di Una mamma per amica non può che partire dall'episodio pilota. La serie inizia - neanche a dirlo - mentre Rory e Loreali si preparano a una nuova stagione e a un nuovo inizio, con Rory che deve iniziare la scuola privata Chilton. È settembre, Rory indossa il suo maglione oversize preferito e a Stars Hallow si organizzano giri nel fieno a bordo di trattori: che sogno!

Stagione 1, episodio 6 - Due feste di compleanno

Ricorderete che in autunno è nata Rory che festeggia il compleanno l'8 ottobre. Tra tutti gli episodi in cui nella serie si festeggia questa ricorrenza, vi segnaliamo quello della prima stagione. Dopo che la festa di compleanno, elegante ed esclusiva, organizzata dai nonni per Rory conduce ad un litigio, Emily e Richard vanno alla festa molto più informale organizzata da Lorelai ed è la prima volta che li vediamo a Stars Hallow.

Stagione 1, episodio 7 - Il primo bacio

Questo episodio emana potenti fall vibes perché a Stars Hallow la tradizionale Festa d'autunno è alle porte: la cittadina è invasa da decorazioni arancioni, zucche e cornucopie di buon augurio, Rory e Lane si vestono da pellegrini e lavorano come volontarie a uno stand di beneficenza, mentre Taylor Doose (Michael Winters), proprietario di numerosi negozi della città, e Luke (Scott Patterson) discutono su diverse decorazioni a tema autunnale. Cosa più importante: Dean (Jared Padalecki) e Rory si danno il primo bacio.

Stagione 2, episodio 4 - Il viaggio

In questo episodio Lorelai e Rory partono per un viaggio madre-figlia e vanno in visita all'università dei sogni di Rory, Harvard. E mentre Rory assiste ad una lezione immagina come potrebbe essere il suo futuro, anche Lorelai vaga per i corridoi di Harvard e riflette sulla sua vita decidendo che è finalmente pronta a gettarsi nel suo progetto di aprire uan locanda tutta sua.

Stagione 3, episodio 7 - La maratona di ballo

A Stars Hallow si organizza l'annuale maratona di ballo che dura 24 ore e scandisce ogni stagione autunnale della cittadina. Rory è divisa tra Dean e Jess e, quando si rende conto di provare qualcosa per quest'ultimo, viene mollata da Dean che la lascia in pista da sola. Per fortuna le viene in soccorso Lorelai.

Stagione 3, episodio 8 - Harvard o Yale?

L'episodio si apre con Rory e Lorealai esauste, il giorno dopo la maratona di ballo, che si siedono su una balla di fieno circondate da zucche e foglie rosse e arancioni che decorano la piazza di Stars Hallow. Lentamente, poi, si dirigono verso la caffetteria di Luke, cicondate da splendide decorazioni autunnali. Nello stesso episodio, i nonni Emily (Kelly Bishop) e Richard (Edward Herrmann) fanno fare a Rory un tour di Yale volendola spingere verso la scelta di questa università. Le foglie che volteggiano tra i viali alberati del New England sono a dir poco poetiche.

Stagione 3, episodio 9 - La grande abbuffata

Quattro cene del Ringraziamento sono meglio di una. In questo epico episodio le ragazze Gilmore festeggiano il Ringraziamento presentandosi a ben quattro cene, per non scontentare nessuno (casa dei Kim, casa di Sookie e Jackson, caffetteria con Luke e Jess e casa di Emily e Richard).

Stagione 4, episodio 5 - Il primo appuntamento

In questo episodio Rory va al suo primo appuntamento da quando ha rotto con Jess mentre Lorelai cerca di passare una serata al cinema con Luke per riempire il vuoto della mancanza di Rory. Vediamo Yale immersa nelle foglie arancioni e le decorazioni autunnali mentre Stars Hallow ancora una volta è decorata in ogni angolo con splendide zucche e balle di fieno.

Stagione 5, episodio 2 - Ambasciator non porta pena

Mentre Luke gestisce una stand per conto di sua sorella alla fiera del Rinascimento (più autunno di così), a Stars Hollow è il giorno di apertura della fabbrica del sidro e in città c'è una grande parata con sidro di mele gratuito per tutti. Intanto Lorelai è a Roma e riceve una telefonata da Rory che le confessa di aver combinato un pasticcio con Dean.

Una mamma per amica: Di nuovo insieme - Autunno

Il revival di Una mamma per amica, intitolato Una mamma per amica: Di nuovo insieme, non poteva che concludersi con lo splendido episodio ambientato nella stagione autunnale. Questo lungo episodio combina tutti i cliché autunnali che più amiamo in questa serie (le decorazioni per la città, i nuovi inizi, l'aria frizzante e le foglie che cadono sullo sfondo) e allo stesso tempo lascia aperta una porta a una continuazione della storia. Emily può ricominciare la sua vita a Nantucket, Lorelai finalmente sposa Luke e Rory pone fine alla sua relazione con Logan, prima di comunicare a sua mamma che aspetta un bambino.

Cosa aspettate a far partire il rewatch? Vi ricordiamo che tutti gli episodi di Una mamma per amica sono disponibili in streaming su Netflix.