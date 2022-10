Tutto chiede salvezza: Su Netflix la serie con Federico Cesari che mostra il lato tenero del disagio mentale

Speciali Serie TV

Abbiamo incontrato il cast e i produttori della nuova serie italiana di Netflix basata sul premiato romanzo omonimo di Daniele Mencarelli.

Era l'inizio del 2020 quando il romanzo d'esordio di Daniele Mencarelli Tutto chiede salvezza diventò un caso letterario; un fatto non così comune in Italia. Alcuni mesi dopo avrebbe vinto il Premio Strega Giovani, ma era già evidente nel bookstagram e in giro nelle librerie come molti lettori stessero trovando in quel racconto basato sulle esperienze dello stesso Mencarelli qualcosa di buono. Sarà stato anche per la splendida quanto straziante copertina e probabilmente per l'orrore che ciascuno di noi stava cominciando a vivere in quelle stesse settimane, la storia del giovane Daniele parlava. Urlava. Affrontava un tema che, benché sentito, era per lo più bisbigliato, messo all'angolo, quasi fosse una vergogna. La malattia mentale. Tutto chiede salvezza ha acceso una luce nel buio dello stigma. E lo ha fatto con un'umanità incredibilmente autentica e profonda. Ora quella storia è diventata una serie tv, scritta e diretta dall'affermato Francesco Bruni (Il capitale umano, Scialla! (Stai sereno)) e interpretata da Federico Cesari, protagonista di una delle storie più amate di SKAM Italia.

Tutto chiede salvezza: La storia di Daniele

Disponibile in streaming su Netflix dal 14 ottobre, il dramedy (perché diversamente da quello che si può pensare affronta il tema del disagio mentale anche con componenti leggere e divertenti) racconta di questo ventenne particolarmente sensibile che, dopo un'esplosione di rabbia, di fatto una crisi psicotica, si risveglia nella camerata di un reparto psichiatrico, scoprendo di essere stato sottoposto a un Trattamento Sanitario Obbligatorio. Daniele ha un'anima inquieta, affamata di significato, che non si accontenta di lasciarsi vivere. L'intensità del suo sguardo è al contempo la sua fortuna e la sua più grande maledizione. Per Cesari calarsi nei suoi panni è stata "un'esperienza catartica. Avere l'occasione di interpretare un personaggio così complesso, attraversare un racconto così intimo, è una grande responsabilità - tanto per rispetto del romanzo di Daniele quanto per le tematiche trattate - e un'opportunità grandiosa quanto difficile". Responsabilità che avverte anche Mencarelli, il quale ha dato il proprio contributo alle sceneggiature: "Facciamo intrattenimento ma raccontiamo, perlustriamo anche un mondo di sofferenza, di grandi sentimenti nel bene e nel male. E credo sia questo quello che la letteratura dovrebbe fare di solito: entrare nei luoghi e, appunto, scavarci dentro".

Tutto chiede salvezza: Trailer Ufficiale

Gli altri personaggi

Durante i 7 giorni di TSO (uno per ogni episodio), Daniele condivide gli spazi e i pensieri con cinque improbabili compagni di stanza con i quali pensa di non avere nulla in comune. Andrea Pennacchi (Petra) è Mario, un sessantenne messo a riposo anticipatamente per i suoi problemi mentali, un maestro di vita capace di salvare gli altri con i suoi insegnamenti. "Come ha detto Daniele, Mario è una specie di eroe tragico: è in grado di indicare una via verso questa salvezza ma non di farne buon uso lui stesso" per proteggersi dai propri demoni, dice di lui Pennacchi. Vincenzo Crea (I Medici) è Gianluca, un venticinquenne gravemente bipolare che vive tutto come una malattia, anche la sua omosessualità, mai accettata dalle sue figure di riferimento. Dopo un'iniziale sbandata per Daniele, in lui trova un grande amico. "Nel romanzo di Daniele mi sono divertito tantissimo a leggere Gianluca", racconta Crea. "È un personaggio molto sensibile. Ha questa vulnerabilità che lui non controlla e che esce in momenti e in modi che lui non immagina".

Vincenzo Nemolato (Gomorra: La serie) è invece Madonnina, un trentenne il cui soprannome nasce dal poco che dice, una figura misteriosa attratta irresistibilmente dal fuoco, mentre Alessandro Pacioni veste i panni di Alessandro, un venticinquenne che non parla e non guarda, vittima di uno stato catatonico che lo ha trasformato in un vegetale. Con loro c'è il trentenne Giorgio, interpretato da Lorenzo Renzi (Romanzo Criminale). Un gigante rimasto bambino, almeno dal punto di vista cognitivo, lui sconta una perdita improvvisa, la madre, vivendo con il suo fantasma al proprio fianco. "Il mio Giorgio è un bambino", spiega Renzi. "Si dice spesso che gli attori siano degli eterni bambini. In questo caso è l'apoteosi, la semplicità portata che poi è anche la semplicità e l'immediatezza del dolore di questo personaggio che resta fotografato al tempo di un suo trauma". E poi c'è la Nina di Fotinì Peluso (Sotto il sole di Riccione), una compagna che Daniele aveva conosciuto al liceo e che ritrova in reparto, la quale fragile e consapevole della propria inconsistenza professionale come attrice e influencer ha tentato il suicidio. "È un rapporto particolare quello che instaura con Daniele", che lei inizialmente nega di conoscere, rivela Peluso. "Non ha dei rapporti di amicizia molto sinceri nella vita reale, quindi vedremo come il rapporto molto autentico con Daniele la spiazzerà notevolmente".

Alla storia di Daniele si intrecciano le storie di questi personaggi e di altri, del personale del reparto psichiatrico, in un crescendo di emozioni e intensità, di fragilità e forza, di amicizia e amore. Ricky Memphis (Distretto di Polizia) ad esempio interpreta uno degli infermieri, Pino. L'attore lo descrive come un "ignorante" che "si porta appresso tutte le cose che l'ignoranza porta appresso: il razzismo, l'insensibilità". Aggiunge però che "nel corso della serie ha un cambiamento". Nonostante il ruolo, è tutt'altro che un'antagonista la Dott.ssa Cimaroli di Raffaella Lebboroni (La linea verticale), figura di riferimento del reparto con il Dott. Mancino (Filippo Nigro, Suburra: La serie). Accogliente e aperta all'ascolto e al dialogo con i pazienti, Daniele trova in lei una figura materna di riferimento, che come tale sarà in grado di capirlo, incoraggiarlo e anche, in alcuni momenti di stanchezza, di deluderlo. "Lei è un po' l'antagonista di Mancino, anche se in realtà, poi, più avanti, si scoprirà che tante asperità di Macino che Cimaroli sembra comprendere hanno motivo di essere", dice Lebboroni.

L'importanza di Tutto chiede salvezza oggi

La nuova serie di Netflix arriva in un momento in cui il peggio nel mondo non è ancora passato e la pandemia si sta lasciando dietro disastri emotivi che chiedono salvezza mentre la situazione non smette di peggiorare per un'infinità di altre ragioni. Cesari parla di Daniele come di un personaggio la cui principale caratteristica è un'ipersensibilità nei confronti della sofferenza altrui - "Credo che personaggi e persone del genere nella vita di tutti i giorni siano davvero difficili da incontrare. Per me è stato una rivelazione, ma dal punto di vista umano". E quello che lui definisce un "superpotere", l'empatia di Daniele e il modo così sincero di far trasparire queste emozioni, per Mencarelli è la grande scommessa di Tutto chiede salvezza: "Far vedere alle persone che in realtà è molto più diffuso di quel che si pensi. C'è un grande sommerso, non detto, rispetto alla vita, all'esistenza, alla sensibilità che ognuno di noi porta in seno. E c'è poi chi, spesso in maniera patologica, spesso in maniera malata, tira fuori questo elemento. Però sono convinto che la serie dimostrerà a molte persone che questa linea di confine tra chi fa un TSO e una persona che ha i galloni della normalità sia assolutamente invisibile e inesistente. Perché nel momento in cui un uomo mette a disposizione la propria sensibilità, chi ha di fronte si rispecchia e riconosce la propria. Il grande elemento poetico - mi permetto di dire - del romanzo e della serie è che qui nessuno mente. Nessuno passa attraverso convenzioni, non c'è mondo borghese che giochi a nascondere sotto il tappeto. Qui ognuno è semplicemente portatore di una verità. Che spesso è dolorosa ma altre volte è ironica, divertente. È un superpotere che abbiamo tutti. Dobbiamo ricordarcelo un po' di più".

"Il Covid è stato una sveglia per molti che non guardavano al proprio mondo interiore", continua l'autore. "Non credo che esista un momento della Storia più adatto [di questo] per la serie. Il mondo, come possiamo ben vedere, vacilla da più parti e lo fa perché tanti uomini, secondo me soprattutto di grande potere, non hanno mai avviato un lavoro vero di dialogo con il loro mondo interiore. La serie semplicemente mostra questo: che esiste un mondo interiore e che ad affrontarlo insieme conviene. Perché affrontarlo da soli pesa troppo. E schiaccia".